Циганков та Довбик найкращі гравці "Жирони" за версією статистиків

Артем Довбик после гола. Фото: "Жирона"

У матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії каталонська "Жирона" в гостях обіграла "Вільярреал" з рахунком 2:1. З перших хвилин матчу зіграли українці Віктор Циганков і Артем Довбик.

Українські гравці стали творцями перемоги та отримали від статистичних порталів одні з найвищих балів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Villareal CF 1-2 Girona FC



⚽️ Dani Parejo 🇪🇸 (49')

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⚽️ Artem Dovbyk 🇺🇦 (56')

⚽️ Eric Garcia 🇪🇸 (61')pic.twitter.com/JwoTsa8LO7 — Guss (@CFCGuss) September 28, 2023

Довбик та Циганков — одні з творців дива "Жирони"

Довбик провів на полі 69 хвилин, упродовж яких шість разів бив по воротах, тричі в ствір, 15 разів торкався до м’яча, віддав п'ять точних передач із семи (71% точності) та виграв дві верхові дуелі.

Циганков зіграв 88 хвилин, зробив 45 дотиків до м'яча, віддав 23 точні передачі з 26 (88% точності), з них чотири ключові паси, двічі пробив по воротах, зробив два обведення, виграв одну верхову дуель з трьох, тричі сфолив, і записав собі в актив два перехоплення.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Циганкову та Довбику по 7,5 бала. Випередив українців лише півзахисник "Жирони" Алейш Гарсія — 7,7 балів.

SofaScore поставив Довбику 7,5 балів, Циганкову — 7,6.

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