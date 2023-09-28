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Циганков та Довбик найкращі гравці "Жирони" за версією статистиків

28 вересня 2023 12:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Циганков та Довбик найкращі гравці "Жирони" за версією статистиків
Артем Довбик после гола. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії каталонська "Жирона" в гостях обіграла "Вільярреал" з рахунком 2:1. З перших хвилин матчу зіграли українці Віктор Циганков і Артем Довбик.

Українські гравці стали творцями перемоги та отримали від статистичних порталів одні з найвищих балів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після перемоги "Жирона" одноосібно посіла перше місце в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи "Реал" та "Барселону".

Довбик та Циганков — одні з творців дива "Жирони"

Довбик провів на полі 69 хвилин, упродовж яких шість разів бив по воротах, тричі в ствір, 15 разів торкався до м’яча, віддав п'ять точних передач із семи (71% точності) та виграв дві верхові дуелі.

Циганков зіграв 88 хвилин, зробив 45 дотиків до м'яча, віддав 23 точні передачі з 26 (88% точності), з них чотири ключові паси, двічі пробив по воротах, зробив два обведення, виграв одну верхову дуель з трьох, тричі сфолив, і записав собі в актив два перехоплення.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Циганкову та Довбику по 7,5 бала. Випередив українців лише півзахисник "Жирони" Алейш Гарсія — 7,7 балів.

SofaScore поставив Довбику 7,5 балів, Циганкову — 7,6.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена. 

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