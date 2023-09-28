Довбик зробив заяву після перемоги у Ла Лізі

Артем Довбик після голу. Фото: "Жирона"

Український форвард іспанської "Жирони" у матчі сьомого туру Ла Ліги відзначився у воротах "Вільярреалу". Його гол допоміг обіграти "жовту субмарину" з рахунком 2:1.

Довбик у Instagram прокоментував виступ команди.

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Villareal CF 1-2 Girona FC



⚽️ Dani Parejo 🇪🇸 (49')

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⚽️ Artem Dovbyk 🇺🇦 (56')

⚽️ Eric Garcia 🇪🇸 (61') pic.twitter.com/JwoTsa8LO7 — Guss (@CFCGuss) September 28, 2023

Довбик цього сезону зробив 3+2

За словами Довбика, команда чудово виступила у грі з "Вільярреалом" та отримала задоволення від своєї гри.

"Ще один чудовий виступ. Ми отримуємо задоволення від того, що робимо, і граємо від щирого серця", — написав Довбик.

Довбик у матчі з "Вільярреалом" провів на полі 69 хвилин, протягом яких шість разів бив по воротах, тричі в ворота, 15 разів торкався м'яча, віддав п'ять точних передач із семи (71% точності) і виграв дві верхові дуелі.

На поточний момент у семи матчах Ла Ліги Довбик забив три м'ячі та зробив дві гольові передачі.

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