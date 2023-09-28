Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик зробив заяву після перемоги у Ла Лізі arrow

Довбик зробив заяву після перемоги у Ла Лізі

28 вересня 2023 16:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик зробив заяву після перемоги у Ла Лізі
Артем Довбик після голу. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Жирони" у матчі сьомого туру Ла Ліги відзначився у воротах "Вільярреалу". Його гол допоміг обіграти "жовту субмарину" з рахунком 2:1.

Довбик у Instagram прокоментував виступ команди.

Читайте також:

Перемога у матчі з "Вільярреалом" дозволила "Жироні" посісти перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко мадридський "Реал".

Довбик цього сезону зробив 3+2

За словами Довбика, команда чудово виступила у грі з "Вільярреалом" та отримала задоволення від своєї гри.

"Ще один чудовий виступ. Ми отримуємо задоволення від того, що робимо, і граємо від щирого серця", — написав Довбик.

Довбик у матчі з "Вільярреалом" провів на полі 69 хвилин, протягом яких шість разів бив по воротах, тричі в ворота, 15 разів торкався м'яча, віддав п'ять точних передач із семи (71% точності) і виграв дві верхові дуелі.

На поточний момент у семи матчах Ла Ліги Довбик забив три м'ячі та зробив дві гольові передачі.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена.

Роналду встановив неймовірний рекорд у футболі: про що йдеться.

Шевченко став радником Зеленського: чим займатиметься колишній тренер збірної України.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже вибрав команду.

"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз