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Роналду установил невероятный рекорд в футболе: о чем речь

28 сентября 2023 11:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду установил невероятный рекорд в футболе: о чем речь
Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду установил новое индивидуальное достижение. Его рекорд стал историческим в футболе.

Роналду оказался первым футболистом, который провел на поле тысячу беспроигрышных матчей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Атакующий полузащитник саудовского "Аль-Насра" провел на профессиональном уровне 1000 футбольных поединков, в которых его команды либо побеждали, либо играли вничью с соперниками. Ранее такое достижение не удавалось ни одному футболисту. Роналду снова вписал свое имя в историю спорта. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Рекорд Криштиану 

Международной федерации футбольной истории и статистики официально подтвердил достижение Роналду. Исторический поединок произошел в первом туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов, в котором "Аль-Наср" обыграл иранский "Персеполис" на выезде со счетом 2:0. 

В общей сложности Криштиану Роналду на профессиональном уровне одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью.

Португалец выступает за "Аль-Наср" с 2023 года и является главной звездой команды. В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду сыграл в восьми поединках, забил девять мячей и сделал пять результативных передач. 

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