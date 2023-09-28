Роналду установил невероятный рекорд в футболе: о чем речь
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду установил новое индивидуальное достижение. Его рекорд стал историческим в футболе.
Роналду оказался первым футболистом, который провел на поле тысячу беспроигрышных матчей, сообщает портал Новини.LIVE.
Атакующий полузащитник саудовского "Аль-Насра" провел на профессиональном уровне 1000 футбольных поединков, в которых его команды либо побеждали, либо играли вничью с соперниками. Ранее такое достижение не удавалось ни одному футболисту. Роналду снова вписал свое имя в историю спорта.
Рекорд Криштиану
Международной федерации футбольной истории и статистики официально подтвердил достижение Роналду. Исторический поединок произошел в первом туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов, в котором "Аль-Наср" обыграл иранский "Персеполис" на выезде со счетом 2:0.
В общей сложности Криштиану Роналду на профессиональном уровне одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью.
Португалец выступает за "Аль-Наср" с 2023 года и является главной звездой команды. В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду сыграл в восьми поединках, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.
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