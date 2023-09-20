Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Криштиану Роналду может стать звездой реслинга: когда он появится на шоу arrow

Криштиану Роналду может стать звездой реслинга: когда он появится на шоу

20 сентября 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Криштиану Роналду может стать звездой реслинга: когда он появится на шоу
Криштиану Роналду во время атаки "Аль-Насра". Фото: Reuters/Majid Asgaripour
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду может попробовать силы в другом виде спорта. Ему сделали предложение об участии в вечере World Wrestling Entertainment (WWE). 

Представители Роналду уже ведут переговоры с компанией, сообщает AS

Читайте также:

Владелец компании WWE Винса Макмэна продал Endeavor большую часть акций за 9,3 миллиарда долларов. После этого состоялось объединение WWE и UFC в одну компанию открытого типа под названием $TKO, причем сам Макмэн возглавил совет директоров. У новой компании амбициозные планы. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Роналду в реслинге 

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду может принять участие в специальном событии WWE, которое пройдет в ноябре 2023 года в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, в какой роли предстанет известный футболист. Он может либо посетить вечер и провести бой, либо получить полноценную роль в проекте и несколько раз выйти на ринг. 

Участие звезд других видов спорта не является новой идеей в WWE. В 2019 году компания пригласила чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри. Ему заплатили 15 млн евро за бой против Брона Стоумена, который продлился восемь минут и завершился убедительной победой британского боксера. 

Напомним, Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция матча. 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз