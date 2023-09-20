Криштиану Роналду может стать звездой реслинга: когда он появится на шоу

Криштиану Роналду во время атаки "Аль-Насра". Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду может попробовать силы в другом виде спорта. Ему сделали предложение об участии в вечере World Wrestling Entertainment (WWE).

Представители Роналду уже ведут переговоры с компанией, сообщает AS.

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Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Роналду в реслинге

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду может принять участие в специальном событии WWE, которое пройдет в ноябре 2023 года в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, в какой роли предстанет известный футболист. Он может либо посетить вечер и провести бой, либо получить полноценную роль в проекте и несколько раз выйти на ринг.

Участие звезд других видов спорта не является новой идеей в WWE. В 2019 году компания пригласила чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри. Ему заплатили 15 млн евро за бой против Брона Стоумена, который продлился восемь минут и завершился убедительной победой британского боксера.

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