Кріштіану Роналду може стати зіркою реслінгу: коли він з'явиться на шоу

Кріштіану Роналду під час атаки "Аль-Насра". Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду може спробувати сили в іншому виді спорту. Йому зробили пропозицію щодо участі у вечорі World Wrestling Entertainment (WWE).

Представники Роналду вже ведуть переговори з компанією, повідомляє AS.

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Кріштіану Роналду виборює м'яч. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Роналду у реслінгу

Португальський футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду може взяти участь у спеціальній події WWE, яка відбудеться у листопаді 2023 року у Саудівській Аравії. Поки що невідомо, в якій ролі постане відомий футболіст. Він може або відвідати вечір та провести бій, або отримати повноцінну роль у проєкті та кілька разів вийти на ринг.

Участь зірок інших видів спорту не є новою ідеєю у WWE. У 2019 році компанія запросила чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі. Йому заплатили 15 млн євро за бій проти Брона Стоумена, який тривав вісім хвилин і завершився переконливою перемогою британського боксера.

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