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Кріштіану Роналду може стати зіркою реслінгу: коли він з'явиться на шоу

20 вересня 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кріштіану Роналду може стати зіркою реслінгу: коли він з'явиться на шоу
Кріштіану Роналду під час атаки "Аль-Насра". Фото: Reuters/Majid Asgaripour
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду може спробувати сили в іншому виді спорту. Йому зробили пропозицію щодо участі у вечорі World Wrestling Entertainment (WWE).

Представники Роналду вже ведуть переговори з компанією, повідомляє AS.

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Власник компанії WWE Вінса Макмена продав Endeavor більшу частину акцій за 9,3 мільярда доларів. Після цього відбулося об'єднання WWE та UFC в одну компанію відкритого типу під назвою $TKO, причому сам Макмен очолив раду директорів. Нова компанія має амбітні плани.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду виборює м'яч. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Роналду у реслінгу

Португальський футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду може взяти участь у спеціальній події WWE, яка відбудеться у листопаді 2023 року у Саудівській Аравії. Поки що невідомо, в якій ролі постане відомий футболіст. Він може або відвідати вечір та провести бій, або отримати повноцінну роль у проєкті та кілька разів вийти на ринг.

Участь зірок інших видів спорту не є новою ідеєю у WWE. У 2019 році компанія запросила чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі. Йому заплатили 15 млн євро за бій проти Брона Стоумена, який тривав вісім хвилин і завершився переконливою перемогою британського боксера.

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