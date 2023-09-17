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Оператору не пощастило: з'явилося відео курйозного удару Роналду

17 вересня 2023 18:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Оператору не пощастило: з'явилося відео курйозного удару Роналду
Футболіст Кріштіану Роналду. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 16 вересня, відбувся матч між футбольним клубом "Аль-Насром" Кріштіану Роналду та командою екстренера футбольного клубу "Шахтаря" Ігоря Йовічевіча "Аль-Раєд". Під час гри португалець зміг відзначитися не лише забутими голом у ворота противника. 

Курйозне відео Кріштіану Роналду поширюють у мережі. 

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Що трапилось під час матчу?

Відомо, що футболіст Роналду на 64 хвилині матчу взявся бити штрафний удар. Намагаючись влучити у дев'ятку, гравець схибив. 

Відтак, м'яч  на великій швидкості пролетів повз ворота та влучив у голову оператору. Чоловік не очікував такого розвитку подій, однак, попри все зміг втриматися на ногах. 

В результаті удару м'ячем, в оператора на лобі з'явилася велика шишка. 

Увага! На фото чутливий контент.

Нагадаємо, форвард "Ювентуса" перевершив Кріштіану Роналду. Відтак, у туринському "Ювентусі" встановлено новий рекорд результативності. Його автором став сербський голеадор Душан Влаховіч.

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