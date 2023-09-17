Роналду не найкращий: форвард "Ювентуса" перевершив Кріштіану

Душан Влаховіч (по центру) святкує гол. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

У туринському "Ювентусі" встановлено новий рекорд результативності. Його автором став сербський голеадор Душан Влаховіч.

Цього сезону футболіст вже забив чотири м’ячі, повідомила Opta.

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Влаховіч краще за Роналду

16 вересня в рамках четвертого туру Серії А "Ювентус" переміг "Лаціо" з рахунком 3:1. У цьому матчі Душан відзначився дублем.

Завдяки цим голам Влаховіч став першим футболістом "Ювентуса", який забив мінімум чотири голи у чотирьох стартових турах двох сезонів чемпіонату Італії поспіль.

Додамо, що легендарний португалець Кріштіану Роналду за три сезони в "Ювентусі" не зміг досягнути таких показників на початку сезону Серії А.

23-річний сербський форвард зіграв за "Ювентус" у 67 матчах, у яких забив 27 м'ячів. Перед нинішнім сезоном розглядалося питання продажу футболіста.

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