"Дженоа" с Малиновским на поле упустило победу над "Наполи"

Малиновский против Кварцхелии. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В Италии в рамках 4-го тура Серии А "Дженоа" принимала действующего чемпионат "Наполи". Украинец Руслан Малиновский начал матч в запасе.

Команды сыграли в ничью — 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что перед матчем сообщалось, что Малиновский решил проблемы со здоровьем и вернулся к полноценным тренировкам. При этом физическая форма игрока еще не позволяет ему играть все 90 минут.

"Дженоа" была близка к сюрпризу

"Дженоа" — "Наполи" — 2:2

Голы: Бани, 40, Ретеги, 56 — Распадори, 76, Полетано, 84

"Дженоа": Мартинес — Де Винтер, Бани, Дрегушин, Сабелли (Малиновский, 74) — Мартин, Бадель, Стротман (Торсби, 77), Френдруп — Гудмундссон, Ретеги.

"Наполи": Мерет — Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Руи (Оливера, 58) — Замбо-Ангисса (Распадори, 58), Лоботка (Каюсте, 75), Зелинские - Эльмас (Политано, 46), Осимген, Кварацхелия (Дзер ).

Предупреждение: Де Винтер, Бадель — Эльмас

С первых минут матча "Наполи" завладел преимуществом, но у них были проблемы в завершающей стадии, ведь к ударам дело не доходило.

В конце первого тайма "Дженоа" открыла счет после углового. Отличился Маттиа Бани.

В начале второго тайма Мерета неуверенно сыграл на выходе и Ретеги забил второй мяч.

Малиновский вышел на поле на 75-й минуте, а уже через минуту Распадори отквитал один мяч. На 84-й минуте Политано вообще сравнял счет — 2:2.

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