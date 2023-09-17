"Дженоа" з Маліновським на полі втратило перемогу над "Наполі"

Маліновський проти Кварцхелії. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В Італії в рамках 4-го туру Серії А "Дженоа" приймала чинного чемпіона "Наполі". Українець Руслан Маліновський розпочав матч у запасі.

Команди зіграли у нічию — 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що перед матчем повідомлялося, що Маліновський вирішив проблеми зі здоров'ям та повернувся до повноцінних тренувань. При цьому фізична форма гравця ще не дозволяє йому грати усі 90 хвилин.

"Дженоа" була близька до сюрпризу

"Дженоа" — "Наполі" — 2:2

Голи: Бані, 40, Ретеги, 56 — Распадорі, 76, Полетано, 84

"Дженоа": Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі (Малиновський, 74) — Мартін, Бадель, Стротман (Торсбі, 77), Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.

"Наполі": Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 58) — Замбо-Ангісса (Распадори, 58), Лоботка (Каюсте, 75), Зелінські — Ельмас (Політано, 46), Осімген, Кварацхелія ).

Попередження: Де Вінтер, Бадель — Ельмас

З перших хвилин матчу "Наполі" заволодів перевагою, але вони мали проблеми в завершальній стадії, адже до ударів справа не доходила.

Наприкінці першого тайму "Дженоа" відкрила рахунок після кутового. Відзначився Маттіа Бані.

На початку другого тайму Мерета невпевнено зіграв на виході та Ретегі забив другий м'яч.

МалІновський вийшов на поле на 75-й хвилині, а вже за хвилину Распадорі відіграв один м'яч. На 84-й хвилині Політано взагалі зрівняв рахунок — 2:2.

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