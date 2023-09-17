Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Дженоа" з Маліновським на полі втратило перемогу над "Наполі" arrow

"Дженоа" з Маліновським на полі втратило перемогу над "Наполі"

17 вересня 2023 07:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Дженоа" з Маліновським на полі втратило перемогу над "Наполі"
Маліновський проти Кварцхелії. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Італії в рамках 4-го туру Серії А "Дженоа" приймала чинного чемпіона "Наполі". Українець Руслан Маліновський розпочав матч у запасі.

Команди зіграли у нічию — 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що перед матчем повідомлялося, що Маліновський вирішив проблеми зі здоров'ям та повернувся до повноцінних тренувань. При цьому фізична форма гравця ще не дозволяє йому грати усі 90 хвилин.

 

 

"Дженоа" була близька до сюрпризу

"Дженоа" — "Наполі" — 2:2

Голи: Бані, 40, Ретеги, 56 — Распадорі, 76, Полетано, 84

"Дженоа": Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі (Малиновський, 74) — Мартін, Бадель, Стротман (Торсбі, 77), Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.

"Наполі": Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 58) — Замбо-Ангісса (Распадори, 58), Лоботка (Каюсте, 75), Зелінські — Ельмас (Політано, 46), Осімген, Кварацхелія ).

Попередження: Де Вінтер, Бадель — Ельмас

З перших хвилин матчу "Наполі" заволодів перевагою, але вони мали проблеми в завершальній стадії, адже до ударів справа не доходила.

Наприкінці першого тайму "Дженоа" відкрила рахунок після кутового. Відзначився Маттіа Бані.

На початку другого тайму Мерета невпевнено зіграв на виході та Ретегі забив другий м'яч.

МалІновський вийшов на поле на 75-й хвилині, а вже за хвилину Распадорі відіграв один м'яч. На 84-й хвилині Політано взагалі зрівняв рахунок — 2:2.

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу.

Циганков може піти з "Жироні": гравцем зацікавився топклуб.

Тимощук уперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

"Реал" вирішивши частку Луніна: що буде з українським голкіпером.

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Ф'юрі погодився на битву з Усиком: відома головна умова.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз