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Роналду не лучший: форвард "Ювентуса" превзошел Криштиану

17 сентября 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Роналду не лучший: форвард "Ювентуса" превзошел Криштиану
Душан Влахович (по центру) отмечает гол. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В туринском "Ювентусе" установлен новый рекорд результативности. Его автором стал сербский голеадор Душан Влахович.

В этом сезоне футболист уже забил четыре мяча, сообщила Opta.

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После четырех сыгранных туров Серии А "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Интеру" всего на два очка.

Влахович лучше Роналду

16 сентября в рамках четвертого тура Серии А "Ювентус" победил "Лацио" со счетом 3:1. В этом матче Душан отметился дублем.

Благодаря этим голам Влахович стал первым футболистом "Ювентуса", забившим минимум четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов чемпионата Италии подряд.

Добавим, что легендарный португалец Криштиану Роналду за три сезона в "Ювентусе" не смог добиться таких показателей в начале сезона Серии А.

23-летний сербский форвард сыграл за "Ювентус" в 67 матчах, в которых забил 27 мячей. Перед нынешним сезоном рассматривался вопрос продаж футболиста.

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