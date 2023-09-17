Роналду не лучший: форвард "Ювентуса" превзошел Криштиану
В туринском "Ювентусе" установлен новый рекорд результативности. Его автором стал сербский голеадор Душан Влахович.
В этом сезоне футболист уже забил четыре мяча, сообщила Opta.
После четырех сыгранных туров Серии А "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Интеру" всего на два очка.
Влахович лучше Роналду
16 сентября в рамках четвертого тура Серии А "Ювентус" победил "Лацио" со счетом 3:1. В этом матче Душан отметился дублем.
Благодаря этим голам Влахович стал первым футболистом "Ювентуса", забившим минимум четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов чемпионата Италии подряд.
Добавим, что легендарный португалец Криштиану Роналду за три сезона в "Ювентусе" не смог добиться таких показателей в начале сезона Серии А.
23-летний сербский форвард сыграл за "Ювентус" в 67 матчах, в которых забил 27 мячей. Перед нынешним сезоном рассматривался вопрос продаж футболиста.
Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость футболиста в 70 мл евро.
Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера.
Тимощук впервые ответил на обвинения в измене Украины: что он сказал.
Румынские ультрас посягнули на территорию Украины.
Ярмоленко рассказал, почему Сидорчук ушел из "Динамо".
"Валенсия" уничтожила "Атлетико", но у Яремчука не было шанса.
Трубин стал самым плохим игроком в составе "Бенфики" в дебютном матче за клуб.