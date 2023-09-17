Роналду не лучший: форвард "Ювентуса" превзошел Криштиану

Душан Влахович (по центру) отмечает гол. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

В туринском "Ювентусе" установлен новый рекорд результативности. Его автором стал сербский голеадор Душан Влахович.

В этом сезоне футболист уже забил четыре мяча, сообщила Opta.

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Влахович лучше Роналду

16 сентября в рамках четвертого тура Серии А "Ювентус" победил "Лацио" со счетом 3:1. В этом матче Душан отметился дублем.

Благодаря этим голам Влахович стал первым футболистом "Ювентуса", забившим минимум четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов чемпионата Италии подряд.

Добавим, что легендарный португалец Криштиану Роналду за три сезона в "Ювентусе" не смог добиться таких показателей в начале сезона Серии А.

23-летний сербский форвард сыграл за "Ювентус" в 67 матчах, в которых забил 27 мячей. Перед нынешним сезоном рассматривался вопрос продаж футболиста.

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