Оператору не повезло: появилось видео курьезного удара Роналду
В субботу, 16 сентября, состоялся матч между футбольным клубом "Аль-Насром" Криштиану Роналду и командой экстренера футбольного клуба "Шахтера" Игоря Йовичевича "Аль-Райед". Во время игры португалец смог отличиться не только забытыми голом в ворота противника.
Курьезное видео Криштиану Роналду распространяют в сети.
Что произошло во время матча?
Известно, что футболист Роналду на 64-й минуте матча взялся бить штрафной удар. Пытаясь попасть в девятку, игрок промахнулся.
Следовательно, мяч на большой скорости пролетел мимо ворот и попал в голову оператору. Мужчина не ожидал такого развития событий, однако, несмотря ни на что смог удержаться на ногах.
В результате удара мячом у оператора на лбу появилась большая шишка.
Внимание! На фото чувствительный контент.
Напомним, форвард "Ювентуса" превзошел Криштиану Роналду. Следовательно, в туринском "Ювентусе" установлен новый рекорд результативности. Его автором стал сербский голеадор Душан Влахович.