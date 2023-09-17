Оператору не повезло: появилось видео курьезного удара Роналду

Футболист Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В субботу, 16 сентября, состоялся матч между футбольным клубом "Аль-Насром" Криштиану Роналду и командой экстренера футбольного клуба "Шахтера" Игоря Йовичевича "Аль-Райед". Во время игры португалец смог отличиться не только забытыми голом в ворота противника.

Курьезное видео Криштиану Роналду распространяют в сети.

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Что произошло во время матча?

Известно, что футболист Роналду на 64-й минуте матча взялся бить штрафной удар. Пытаясь попасть в девятку, игрок промахнулся.

Следовательно, мяч на большой скорости пролетел мимо ворот и попал в голову оператору. Мужчина не ожидал такого развития событий, однако, несмотря ни на что смог удержаться на ногах.

В результате удара мячом у оператора на лбу появилась большая шишка.

Внимание! На фото чувствительный контент.

Напомним, форвард "Ювентуса" превзошел Криштиану Роналду. Следовательно, в туринском "Ювентусе" установлен новый рекорд результативности. Его автором стал сербский голеадор Душан Влахович.