Роналду встановив неймовірний рекорд у футболі: про що йдеться

Кріштіану Роналду у Саудівській Аравії. Фото: REUTERS

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив нове досягнення. Його рекорд став історичним у футболі.

Роналду виявився першим футболістом, який провів на полі тисячу безпрограшних матчів, повідомляє Новини.LIVE.

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Атакуючий півзахисник саудівського "Аль-Насра" провів на професійному рівні 1000 футбольних поєдинків, у яких його команди перемагали або грали внічию з суперниками. Раніше таке досягнення не вдавалося жодному футболістові. Роналду знову вписав своє ім'я до історії спорту.

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Рекорд Кріштіану

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики офіційно підтвердила досягнення Роналду. Історичний поєдинок відбувся у першому турі групового етапу Азіатської Ліги чемпіонів, у якому "Аль-Наср" обіграв іранський "Персеполіс" на виїзді з рахунком 2:0.

Загалом Кріштіану Роналду на професійному рівні здобув 776 перемог та 224 рази зіграв унічию.

Португалець виступає за "Аль-Наср" з 2023 року та є головною зіркою команди. У сезоні 2023/2024 Кріштіану Роналду зіграв у восьми поєдинках, забив дев'ять м'ячів та зробив п'ять результативних передач.

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