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"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба

29 сентября 2023 08:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба
Денис Попов играет в обороне. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов зимой может сменить клуб. Им продолжают интересоваться зарубежные команды. 

"Динамо" не будет возражать против ухода футболиста, сообщает Hurriyet

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Денис Попов восстановился от травм и снова стал игроком основного состава столичной команды. 24-летний защитник, которым несколько лет назад интересовался "Милан", готов к смене клуба. Это может дать новый импульс его карьере. 

Денис Попов
Денис Попов просит соперника не затягивать время. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Попов 

У футболиста "Динамо" есть как минимум несколько предложений о трансфере. Одно из них может поступить из Германии. Попов попал в сферу интересов немецкого "Айнтрахта", который заинтересован в приглашении мощного, опытного игрока в линию обороны. Однако "руководство" клуба из Франкфурта пока только рассматривает кандидатуру Дениса. 

Также к защитнику сохраняется стабильный интерес турецких клубов. Его хотят пригласить местные "Бешикташ" и "Трабзонспор". Эти команды начали вести переговоры с "Динамо" еще в конце лета, но так и не успели их завершить. Они могут вернуться к вопросу перехода Попова в январе 2024 года. 

Ориентировочная стоимость Дениса Попова составляет два миллиона евро. Его контракт с "Динамо" закончится летом 2025 года. 

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