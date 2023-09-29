"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба

Денис Попов играет в обороне. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов зимой может сменить клуб. Им продолжают интересоваться зарубежные команды.

"Динамо" не будет возражать против ухода футболиста, сообщает Hurriyet.

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Денис Попов просит соперника не затягивать время. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Попов

У футболиста "Динамо" есть как минимум несколько предложений о трансфере. Одно из них может поступить из Германии. Попов попал в сферу интересов немецкого "Айнтрахта", который заинтересован в приглашении мощного, опытного игрока в линию обороны. Однако "руководство" клуба из Франкфурта пока только рассматривает кандидатуру Дениса.

Также к защитнику сохраняется стабильный интерес турецких клубов. Его хотят пригласить местные "Бешикташ" и "Трабзонспор". Эти команды начали вести переговоры с "Динамо" еще в конце лета, но так и не успели их завершить. Они могут вернуться к вопросу перехода Попова в январе 2024 года.

Ориентировочная стоимость Дениса Попова составляет два миллиона евро. Его контракт с "Динамо" закончится летом 2025 года.

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