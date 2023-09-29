"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов зимой может сменить клуб. Им продолжают интересоваться зарубежные команды.
"Динамо" не будет возражать против ухода футболиста, сообщает Hurriyet.
Денис Попов восстановился от травм и снова стал игроком основного состава столичной команды. 24-летний защитник, которым несколько лет назад интересовался "Милан", готов к смене клуба. Это может дать новый импульс его карьере.
Куда уйдет Попов
У футболиста "Динамо" есть как минимум несколько предложений о трансфере. Одно из них может поступить из Германии. Попов попал в сферу интересов немецкого "Айнтрахта", который заинтересован в приглашении мощного, опытного игрока в линию обороны. Однако "руководство" клуба из Франкфурта пока только рассматривает кандидатуру Дениса.
Также к защитнику сохраняется стабильный интерес турецких клубов. Его хотят пригласить местные "Бешикташ" и "Трабзонспор". Эти команды начали вести переговоры с "Динамо" еще в конце лета, но так и не успели их завершить. Они могут вернуться к вопросу перехода Попова в январе 2024 года.
Ориентировочная стоимость Дениса Попова составляет два миллиона евро. Его контракт с "Динамо" закончится летом 2025 года.
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