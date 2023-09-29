"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу
Захисник київського "Динамо" Денис Попов узимку може змінити клуб. Ним продовжують цікавитись закордонні команди.
"Динамо" не заперечуватиме проти відходу футболіста, повідомляє Hurriyet.
Денис Попов відновився від травм та знову став гравцем основного складу столичної команди. 24-річний захисник, яким кілька років тому цікавився "Мілан", готовий до зміни клубу. Це може дати новий імпульс його кар'єрі.
Куди піде Попов
У футболіста "Динамо" є як мінімум кілька пропозицій щодо трансферу. Одне з них може надійти з Німеччини. Попов потрапив у сферу інтересів німецького "Айнтрахту", який зацікавлений у запрошенні потужного та досвідченого гравця до лінії оборони. Однак "керівництво" клубу з Франкфурта поки що лише розглядає кандидатуру Дениса.
Також до захисника зберігається стабільність турецьких клубів. Його хочуть запросити місцеві "Бешикташ" та "Трабзонспор". Ці команди почали вести переговори з "Динамо" ще наприкінці літа, але так і не встигли завершити їх. Вони можуть повернутись до питання переходу Попова у січні 2024 року.
Орієнтовна вартість Дениса Попова становить два мільйони євро. Його контракт із "Динамо" закінчиться влітку 2025 року.
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