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"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу

29 вересня 2023 08:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу
Денис Попов грає у обороні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник київського "Динамо" Денис Попов узимку може змінити клуб. Ним продовжують цікавитись закордонні команди.

"Динамо" не заперечуватиме проти відходу футболіста, повідомляє Hurriyet.

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Денис Попов відновився від травм та знову став гравцем основного складу столичної команди. 24-річний захисник, яким кілька років тому цікавився "Мілан", готовий до зміни клубу. Це може дати новий імпульс його кар'єрі.

Денис Попов
Денис Попов просить суперника не зволікати. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Попов

У футболіста "Динамо" є як мінімум кілька пропозицій щодо трансферу. Одне з них може надійти з Німеччини. Попов потрапив у сферу інтересів німецького "Айнтрахту", який зацікавлений у запрошенні потужного та досвідченого гравця до лінії оборони. Однак "керівництво" клубу з Франкфурта поки що лише розглядає кандидатуру Дениса.

Також до захисника зберігається стабільність турецьких клубів. Його хочуть запросити місцеві "Бешикташ" та "Трабзонспор". Ці команди почали вести переговори з "Динамо" ще наприкінці літа, але так і не встигли завершити їх. Вони можуть повернутись до питання переходу Попова у січні 2024 року.

Орієнтовна вартість Дениса Попова становить два мільйони євро. Його контракт із "Динамо" закінчиться влітку 2025 року.

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