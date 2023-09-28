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У Миколенка проблеми: під загрозою наступні матчі

28 вересня 2023 19:39
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Агабекян Карен
редактор
У Миколенка проблеми: під загрозою наступні матчі
Гравці "Евертона" з Миколенком. Фото: REUTERS/Phil Noble
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко зіграв у матчі проти "Астон Вілли" у Кубку Англійської ліги лише перший тайм. На другу половину вийшов Ешлі Янг.

Наразі під питанням участь Миколенка в наступних матчах, повідомила пресслужба "ірисок".

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Зазначимо, що Миколенко пропустив початок сезону через травму й лише після вересневого міжнародного вікна повернувся у стартовий склад клубу.

Миколенко наразі під питанням

За словами головного тренера "Евертона" Шона Дайча після матчу з "Астон Віллою", під час гри Миколенко отримав забій ноги. Лікарі 29 вересня визначать стан футболіста.

Наразі під питанням участь Миколенка в наступному матчі АПЛ проти "Лутона", який запланований на 30 вересня.

Після повернення в стартовий склад Миколенко провів три матчі, з яких команда перемогла "Брентфорд" (3:1) та "Астон Віллу" (2:1) й програла "Арсеналу" (0:1). В грі з "канонірами" Миколенко був одним з кращих на полі.

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