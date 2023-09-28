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"Эвертон" неожиданно обыграл "Астон Виллу": Миколенко был одним из худших

28 сентября 2023 07:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Эвертон" неожиданно обыграл "Астон Виллу": Миколенко был одним из худших
Виталий Миколенко против "Астон Виллы". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англии прошли матчи 1/16 финала Кубка Английской лиги. В одном из них "Эвертон" украинца Виталия Миколенко сыграл в гостях против "Астон Виллы".

"Ирискам" удалось победить со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что после серии неудач "Эвертон" выиграл второй матч кряду. Ранее они в АПЛ обыграли "Брентфорд".

Миколенко разрешили сыграть половину матча

"Эвертон" открыл счет уже на 15-й минуте после удара Джеймса Гарнера. В начале второго тайма Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество.

У "Астон Виллы" в концовке матча ответил голом Бубакар Камара.

"Эвертон" в последний раз побеждал "Астон Виллу" еще в марте 2016 года. С тех пор у "ирисок" было семь поражений и две ничьи.

Миколенко вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Авторитетный статистический портал Whoscored дал Виталию оценку — 6,3. Столько же у Эшли Янга, который его заменил.

"Астон Вилла" — "Эвертон" — 1:2

Голы: Камара, 84 — Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50.

"Астон Вилла": Ольсен, Макгинн (Камара, 46), Торрес, Конса, Кэш, Луис, Дендонкер (Динь, 46), Тилеманс (Келлимен, 78), Диаби, Бейли (Дзаниоло, 31), Дуран (Воткинс, 46) ).

"Эвертон": Пикфорд, Брентвейт, Тарковски, Кин, Гаррисон (Макнил, 65), Данджума (Гуе, 72), Миколенко (Янг, 46), Паттерсон, Онана (Дукуре 79), Гарнер, Калверт-Льюин (Бетункал, 7).

Предупреждения: Воткинс, Динь, Конса, Луис — Паттерсон, Тарковски, Макнил.

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