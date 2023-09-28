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Мудрик допоміг "Челсі" виграти у Кубку ліги: як зіграв українець

28 вересня 2023 06:41
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик допоміг "Челсі" виграти у Кубку ліги: як зіграв українець
Михайло Мудрік проти "Брайтону". Фото: REUTERS/Toby Melville
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англії відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка ліги. В одному з них "Челсі" Михайла Мудрика зіграв із "Брайтоном" Роберто де Дзербі.

"Челсі" виграв із рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мудрик відіграв непоганий матч

Єдиний гол у грі забив на 51-й хвилині форвард "Челсі" Ніколас Джексон.

Мудрик вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині матчу. Після його заміни моментів поменшало.

Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Мудрику за матч 7 балів. Більше лише у Кукурельї — 7,7, Джексона і Палвера — по 7,5 в обох.

"Челсі" — "Брайтон" — 1:0

Гол: Джексон, 51.

"Челсі": Санчес, Чілвелл, Колвілл, Дісасі, Кукурелья, Кайседо, Угочукву, Матсен (Галлахер, 75), Мудрик (Стерлінг, 68), Палмер (Фернандес, 75), Джексон (Броя, 87).

"Брайтон": Вербрюгген, Еступіньян, Жуліо, ван Гекке, Лемпті, Балеба (Гілмор, 64), Дауд (Гіншелвуд, 70), Мітома (Велбек, 64), Буонанотте (Лаллана, 78), Фаті (Марч, 4).

Попередження: Угочукву — Балеба, Еступіньян.

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