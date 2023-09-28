Мудрик помог "Челси"выиграть в Кубке лиги: как сыграл украинец

Михаил Мудрик против "Брайтона". Фото: REUTERS/Toby Melville

В Англии прошли матче 1/16 финала Кубка лиги. В одной из игр "Челси" Михаила Мудрика сыграл с "Брайтоном" Роберто де Дзерби.

"Челси" выиграл со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мудрик отыграл неплохой матч

Единственный гол в игре забил на 51-й минуте форвард "Челси" Николас Джексон.

Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте матча. После его замены моментов стало меньше.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Мудрику за матч 7 баллом. Больше только у Кукурельи — 7,7, Джексона и Палмера — по 7,5 у обоих.

"Челси" — "Брайтон" — 1:0

Гол: Джексон, 51.

"Челси": Санчес, Чилвелл, Колвилл, Дисаси, Кукурелья, Кайседо, Угочукву, Матсен (Галлахер, 75), Мудрик (Стерлинг, 68), Палмер (Фернандес, 75), Джексон (Броя, 87).

"Брайтон": Вербрюгген, Эступиньян, Жулио, ван Гекке, Лемпти, Балеба (Гилмор, 64), Дауд (Гиншелвуд, 70), Митома (Велбек, 64), Буонанотте (Лаллана, 78), Фати (Марч, 46).

Предупреждение: Угочукву — Балеба, Эступиньян.

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