Мудрик проиграл Почеттино: тренер преподал украинцу важный урок

Михаил Мудрик во время разминки. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер Маурисио Почеттино прокомментировал перспективы Михаила Мудрика в лондонском клубе. Аргентинец рассказал о своих беседах с украинским игроком.

Почеттино продолжает верить в Мудрика, сообщает Daily Mail.

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Михаил Мудрик сыграл за "Челси" пять матчей в английской Премьер-лиге в рамках сезона 2023/2024. Молодой полузащитник не отметился результативными действиями. После некоторых поединков хавбека критикуют и болельщики, и специалисты. Однако тренер поддерживает украинца.

Главная проблема Мудрика

Маурисио Почеттино считает, что 22-летнему полузащитнику по-прежнему не хватает уверенности в собственных силах. Аргентинский специалист считает это главной проблемой украинского игрока.

Маурисио Почеттино управляет игрой "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер "Челси" делится с Мудриком опытом и призывает Михаила никогда не сомневаться в себе. Почеттино понимает, что игровая мудрость приходит с опытом, но при этом видит в украинце задатки будущей звезды, которая способна управлять действиями команды.

"На тренировках я часто вызывал Мудрика на дуэль в споре, кто больше раз попадет мячом в перекладину. Однажды он отказался и объяснил это тем, что я постоянно побеждаю. Я ответил, что мне 50 лет, и у меня уже есть опыт и уверенность в себе. Это то, что необходимо каждому игроку на поле. Необходимо постоянно работать над своим психологическим состоянием, и это обязательно обеспечит успех", — рассказал Маурисио Почеттино.

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