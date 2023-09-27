Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик проиграл Почеттино: тренер преподал украинцу важный урок arrow

Мудрик проиграл Почеттино: тренер преподал украинцу важный урок

27 сентября 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик проиграл Почеттино: тренер преподал украинцу важный урок
Михаил Мудрик во время разминки. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер Маурисио Почеттино прокомментировал перспективы Михаила Мудрика в лондонском клубе. Аргентинец рассказал о своих беседах с украинским игроком. 

Почеттино продолжает верить в Мудрика, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Михаил Мудрик сыграл за "Челси" пять матчей в английской Премьер-лиге в рамках сезона 2023/2024. Молодой полузащитник не отметился результативными действиями. После некоторых поединков хавбека критикуют и болельщики, и специалисты. Однако тренер поддерживает украинца. 

Главная проблема Мудрика 

Маурисио Почеттино считает, что 22-летнему полузащитнику по-прежнему не хватает уверенности в собственных силах. Аргентинский специалист считает это главной проблемой украинского игрока. 

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино управляет игрой "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер "Челси" делится с Мудриком опытом и призывает Михаила никогда не сомневаться в себе. Почеттино понимает, что игровая мудрость приходит с опытом, но при этом видит в украинце задатки будущей звезды, которая способна управлять действиями команды. 

"На тренировках я часто вызывал Мудрика на дуэль в споре, кто больше раз попадет мячом в перекладину. Однажды он отказался и объяснил это тем, что я постоянно побеждаю. Я ответил, что мне 50 лет, и у меня уже есть опыт и уверенность в себе. Это то, что необходимо каждому игроку на поле. Необходимо постоянно работать над своим психологическим состоянием, и это обязательно обеспечит успех", — рассказал Маурисио Почеттино. 

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена. 

Довбиком интересуется английский клуб: стоит ли ожидать трансфер. 

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков. 

Алиев рассказал, участвует ли в боевых действиях на фронте. 

Стало известно, какой город примет Суперкубок УЕФА-2024: это возле Украины. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз