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"Челси" близко к зоне вылета: Почеттино ждет тяжелый разговор с владельцами

25 сентября 2023 10:10
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Агабекян Карен
редактор
"Челси" близко к зоне вылета: Почеттино ждет тяжелый разговор с владельцами
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино после поражения от "Астон Виллы" должен встретиться с руководством клуба. Ему придется объясниться за неудачи в чемпионате.

Почеттино попросил руководителей клуба быть терпеливее, сообщает Football London.

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После шести туров "Челси" в турнирной таблице занимает 14-е место и на четыре очка опережает команды из зоны вылета.

Почеттино придется объясниться перед руководством

В шестом туре АПЛ лондонский клуб проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:1. Клуб провел третий матч без забитых мячей.

По словам Почеттино, владельцам необходимо поддержать игроков, которым не хватает уверенности.

"Считаю, что "Челси" заслужил большего еще в первом тайме. Второй тайм мы также начали с преимуществом, но красная карточка все изменила.

На текущий момент у нас есть состав, где нам нужно укрепить веру в себя у футболистов, дать им необходимую поддержку, чтобы они творили искусство на футбольном поле.

Мы хорошо играем на поле, не идеально, но нам не хватает забитых мячей. Без сомнений, что владельцы разочарованы, но им нужно поддержать этот план", — сказал Почеттино.

Отметим, что в матче с "Астон Виллой" Мудрик был одним из лучших игроков на поле, но после удаления его вынужденно заменили на 61-й минуте.

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