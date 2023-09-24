Мудрик провел неплохой матч за "Челси", но его команда уступила "Астон Вилле"

Михаил Мудрик. Фото: Twitter/CFC_Janty

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отыграл 61 минуту в матче 6-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он был близок к тому, чтобы записать на свой счет голевой пас, и получил одну из лучших оценок в своей команде.

Детальнее о действиях украинца в материале Новини.LIVE.

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Лондонцы заработали красную карту в начале второго тайма и почти полчаса провели в меньшинстве. Но при этом Мудрик очень неплохо забрасывал за спины защитникам на Энцо Фернандеса и почти отдал ассист на Джексона, который снова не реализовал выход один на один.

Пропустили уже без украинца на поле

На 61-й минуте, при счете 0:0, вместо украинца на поле вышел Бен Чилвелл. За 3 минуты до этого правый защитник лондонского клуба Мало Гюсто получил красную карточку. Единственный гол за гостей провел Уоткинс на 73-й минуте.

WhoScored оценил игру Мудрика в 6,7, Sofascore – в 7,0.

За час на поле игрок сборной Украины наиграл на 0,21 xA (показатель ожидаемых ассистов), сделал 25 касаний мяча, отдал 9 точных передач из 12 (75%), в том числе одну ключевую, создал 1 голевой момент, ни разу не пробил по воротам, провел 1 удачную обводку из 5 и дважды отобрал мяч.

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