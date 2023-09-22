Колишній тренер Мудрика прокоментував поразку англійської команди
Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі поділився думкою про фіаско своєї команди у першому турі Ліги Європи. "Чайки" програли вдома грецькому АЕКу з рахунком 2:3.
Де Дзербі не звинувачує своїх футболістів у поразці та сподівається взяти очки у наступному матчі, повідомляє офіційний сайт "Брайтона".
Італійський тренер англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі не робить трагедії із домашньої поразки своєї команди у матчі першого туру Ліги Європи проти грецького АЕКу. Наставника засмутило лише те, що "чайки" пропустили три голи в одному поєдинку.
Де Дзербі зробив правильні висновки
Де Дзербі навіть похвалив своїх футболістів за якість гри у складному єврокубковому матчі. Роберто зазначив, що у футболістів АЕКу набагато більше досвіду, оскільки вони найчастіше беруть участь у міжнародних турнірах під егідою УЄФА.
"Я побачив правильний настрій моїх хлопців. Вони не здавались, продемонстрували характер і набули цінного уроку. Необхідно ретельно проаналізувати цей поєдинок. Ми повинні ще до матчу розуміти ситуації, за яких можемо пропустити голи. А досвід обов'язково прийде", — заявив Роберто Де Дзербі.
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