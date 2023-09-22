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Колишній тренер Мудрика прокоментував поразку англійської команди

22 вересня 2023 15:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній тренер Мудрика прокоментував поразку англійської команди
Де Дзербі та Мудрик після матчу АПЛ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі поділився думкою про фіаско своєї команди у першому турі Ліги Європи. "Чайки" програли вдома грецькому АЕКу з рахунком 2:3.

Де Дзербі не звинувачує своїх футболістів у поразці та сподівається взяти очки у наступному матчі, повідомляє офіційний сайт "Брайтона".

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Італійський тренер англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі не робить трагедії із домашньої поразки своєї команди у матчі першого туру Ліги Європи проти грецького АЕКу. Наставника засмутило лише те, що "чайки" пропустили три голи в одному поєдинку.

Де Дзербі зробив правильні висновки

Де Дзербі навіть похвалив своїх футболістів за якість гри у складному єврокубковому матчі. Роберто зазначив, що у футболістів АЕКу набагато більше досвіду, оскільки вони найчастіше беруть участь у міжнародних турнірах під егідою УЄФА.

Брайтон
Де Дзербі та Еступіньян йдуть з поля. Фото: REUTERS/Ian Walton

"Я побачив правильний настрій моїх хлопців. Вони не здавались, продемонстрували характер і набули цінного уроку. Необхідно ретельно проаналізувати цей поєдинок. Ми повинні ще до матчу розуміти ситуації, за яких можемо пропустити голи. А досвід обов'язково прийде", — заявив Роберто Де Дзербі. 

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