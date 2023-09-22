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Бывший тренер Мудрика прокомментировал поражение английской команды

22 сентября 2023 15:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер Мудрика прокомментировал поражение английской команды
Де Дзерби и Мудрик после матча АПЛ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мнением о фиаско своей команды в первом туре Лиги Европы. "Чайки" проиграли дома греческому АЕКу со счетом 2:3.

Де Дзерби не винит своих футболистов в поражении и надеется взять очки в следующем матче, сообщает официальный сайт "Брайтона". 

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Итальянский тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби не делает трагедии из домашнего поражения своей команды в матче первого тура Лиги Европы против греческого АЕКа. Наставника расстроило только то, что "чайки" пропустили три гола в одном поединке. 

Де Дзерби сделал правильные выводы

Де Дзерби даже похвалил своих футболистов за качество игры в сложном еврокубковом матче. Роберто отметил, что в футболистов АЕКа намного больше опыта, поскольку они чаще принимают участие в международных турнирах под эгидой УЕФА. 

Брайтон
Де Дзерби и Эступиньян уходят с поля. Фото: REUTERS/Ian Walton

"Я увидел правильный настрой моих парней. Они не сдавались, продемонстрировали характер и получили ценный урок. Необходимо тщательно проанализировать этот поединок. Мы должны еще до матча понимать ситуации, при которых можем пропустить голы. А опыт обязательно придет", — заявил Роберто Де Дзерби.

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