Бывший тренер Мудрика прокомментировал поражение английской команды

Де Дзерби и Мудрик после матча АПЛ. Фото: Google

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мнением о фиаско своей команды в первом туре Лиги Европы. "Чайки" проиграли дома греческому АЕКу со счетом 2:3.

Де Дзерби не винит своих футболистов в поражении и надеется взять очки в следующем матче, сообщает официальный сайт "Брайтона".

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Итальянский тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби не делает трагедии из домашнего поражения своей команды в матче первого тура Лиги Европы против греческого АЕКа. Наставника расстроило только то, что "чайки" пропустили три гола в одном поединке.

Де Дзерби сделал правильные выводы

Де Дзерби даже похвалил своих футболистов за качество игры в сложном еврокубковом матче. Роберто отметил, что в футболистов АЕКа намного больше опыта, поскольку они чаще принимают участие в международных турнирах под эгидой УЕФА.

Де Дзерби и Эступиньян уходят с поля. Фото: REUTERS/Ian Walton

"Я увидел правильный настрой моих парней. Они не сдавались, продемонстрировали характер и получили ценный урок. Необходимо тщательно проанализировать этот поединок. Мы должны еще до матча понимать ситуации, при которых можем пропустить голы. А опыт обязательно придет", — заявил Роберто Де Дзерби.

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