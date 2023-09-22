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"Заря" может получить наказание в Лиге Конференций: какое правило нарушил клуб

22 сентября 2023 08:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Заря" может получить наказание в Лиге Конференций: какое правило нарушил клуб
Матч "Зари" против "Гента". Фото: instagram.com/kaagent/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче первого тура группового этапа Лиги Конференций луганская "Заря" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" (1:1). По итогам матча украинский клуб может быть наказан. 

"Заря" проигнорировала важное правило еврокубкового турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Футболисты луганской "Зари" появились на поле в поединке первого тура группового этапа Лиги конференций без нашивок с логотипом турнира. Они сыграли против бельгийского "Гента" в форме, которая не отвечает всем стандартам УЕФА. 

Как накажут "Зарю" 

На рукавах футболок игроков украинской команды отсутствует логотип Лиги конференций. Это специальные нашивки, наличие которых подразумевают правила еврокубкового турнира.

"Начиная с группового этапа, нашивка Лиги конференций Европы УЕФА должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Это положение касается всех клубов, кроме обладателя титула. Значок Лиги конференций Европы УЕФА нельзя использовать в любом другом соревновании или на любой предыдущей стадии соревнования", — гласит правило УЕФА про Лигу Конференций. 

Заря Луганск
"Гент" проводит атаку в игре с "Зарей". Фото: instagram.com/kaagent/

Пока непонятно, как именно будет наказана луганская "Заря". Не исключено, что украинский клуб отделается предупреждением и исправит эту ошибку перед следующим матчем Лиги Конференций. 

Помимо "Зари" и "Гента" в группе "В" оказались израильский "Маккаби" из Тель-Авива и исландский "Брейдаблик". Матч первого тура завершился домашней победой "Маккаби" со счетом 3:2. 

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