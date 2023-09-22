"Заря" может получить наказание в Лиге Конференций: какое правило нарушил клуб
В матче первого тура группового этапа Лиги Конференций луганская "Заря" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" (1:1). По итогам матча украинский клуб может быть наказан.
"Заря" проигнорировала важное правило еврокубкового турнира, сообщает портал Новини.LIVE.
Футболисты луганской "Зари" появились на поле в поединке первого тура группового этапа Лиги конференций без нашивок с логотипом турнира. Они сыграли против бельгийского "Гента" в форме, которая не отвечает всем стандартам УЕФА.
Как накажут "Зарю"
На рукавах футболок игроков украинской команды отсутствует логотип Лиги конференций. Это специальные нашивки, наличие которых подразумевают правила еврокубкового турнира.
"Начиная с группового этапа, нашивка Лиги конференций Европы УЕФА должна быть на свободной зоне правого рукава футболки. Это положение касается всех клубов, кроме обладателя титула. Значок Лиги конференций Европы УЕФА нельзя использовать в любом другом соревновании или на любой предыдущей стадии соревнования", — гласит правило УЕФА про Лигу Конференций.
Пока непонятно, как именно будет наказана луганская "Заря". Не исключено, что украинский клуб отделается предупреждением и исправит эту ошибку перед следующим матчем Лиги Конференций.
Помимо "Зари" и "Гента" в группе "В" оказались израильский "Маккаби" из Тель-Авива и исландский "Брейдаблик". Матч первого тура завершился домашней победой "Маккаби" со счетом 3:2.
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