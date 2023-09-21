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"Заря" спасла ничью в матче с "Генком" в Лиге Конференций

21 сентября 2023 23:55
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Агабекян Карен
редактор
"Заря" спасла ничью в матче с "Генком" в Лиге Конференций
Футболисты луганской "Зари". Фото: Zorya Londonsk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лиге конференций прошли матчи первого тура группового этапа Лиги Конференций. Луганская "Заря" сыграла с бельгийским "Гентом".

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что "Заря" играет в группе с "Гентом", исландским "Брейдабликом" и израильским "Маккаби Тель-Авив".

Разные таймы "Зари"

В первом тайме "Гент" взял мяч под свой контроль и иногда создавал моменты. Этих эпизодов было немного, но они оказались заметнее игры соперника, который даже створ ворот не попадал.

Интереснее стало во втором раунде, когда "Заря" начала создавать моменты. И вскоре случился первый удар в створ ворот.

На 67-й минуте, после подачи с правого фланга штрафной в центр стоящий перед вратарской площадкой Кейперс открыл счет.

Через несколько минут после пропущенного гола Антюх мог забивать, но его удар голкипер перевел на угловой.

В последующей атаке "Заря" сравняла счет. Кирюханцев с правого края штрафной отдал на 11 метров на Герреро, который пробил в левый нижний угол ворот.

На 82-й минуте Кейперс мог делать дубль после удара с 12 метров, но попал в дальнюю штангу. Затем на последней основной минуте матча Турбаевский спас ворота "Зари", вытянув мяч из-под перекладины.

По итогу 90 минут команды победителя не определили.

"Заря" — "Гент" — 1:1

Голы: Герреро, 71 — Кейперс, 67

"Заря": Турбаевский — Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын — Антюх (Венделл, 77), Яцык, Мышнев (Мичин, 77), Вантух — Нагнойный (Волошин, 77) — Герреро.

"Гент": Руф — Фадига (Фофана, 62), Кандусс, Ватанабе, Торунарига — Геркенс (Гюльсагер, 62), где Сарт (Гандельман, 61), Кумс, Браун (Симуаз, 77) — Кейперс, Тиссудали.

Предупреждение: Кирюханцев — де Сарт

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