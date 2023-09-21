"Зоря" врятувала нічию у матчі з "Генком" у Лізі Конференцій

Футболисты луганской "Зари". Фото: Zorya Londonsk

У Лізі конференцій пройшли матчі першого туру групового етапу Ліги Конференцій. Луганська "Зоря" зіграла із бельгійським "Гентом".

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що "Зоря" грає у групі з "Гентом", ісландським "Брейдабліком" та ізраїльським "Маккабі Тель-Авів".

Різні тайми "Зорі"

У першому таймі "Гент" взяв м'яч під свій контроль та іноді створював моменти. Цих епізодів було небагато, але вони виявилися помітнішими за гру суперника, який навіть площину воріт не влучав.

Цікавіше стало у другому раунді, коли "Зоря" почала створювати моменти. І невдовзі трапився перший удар у площину воріт.

На 67-й хвилині, після подачі з правого флангу штрафного майданчика в центр Кейперс, який стояв перед воротарським майданчиком, відкрив рахунок.

За кілька хвилин після пропущеного гола Антюх міг забивати та зрівнювати рахунок, але його удар голкіпер перевів на кутовий.

У наступній атаці "Зоря" зрівняла рахунок. Кірюханцев з правого краю штрафного майданчика віддав на 11 метрів на Герреро, який пробив у лівий нижній кут воріт.

На 82-й хвилині Кейперс міг робити дубль після удару з 12 метрів, але влучив у дальню штангу. Потім на останній основній хвилині матчу Турбаєвський врятував ворота "Зорі", витягнувши м'яч із-під поперечини.

За підсумками 90 хвилин команди переможця не визначили.

"Зоря" — "Гент" — 1:1

Голи: Герреро, 71 — Кейперс, 67

"Зоря": Турбаєвський — Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурніцин — Антюх (Венделл, 77), Яцик, Мишньов (Мічін, 77), Вантух — Нагнойний (Волошин, 77) — Герреро.

"Гент": Руф — Фадіга (Фофана, 62), Кандусс, Ватанабе, Торунаріга — Геркенс (Гюльсагер, 62), де Сарт (Гандельман, 61), Кумс, Браун (Сімуаз, 77) — Кейперс, Тіссудалі.



Попередження: Кирюханцев — де Сарт

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