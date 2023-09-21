Кривенцов рассказал, как "Заря" может обыграть "Гент"
Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал подготовку своей команды к матчу первого тура Лиги Конференций. Соперником украинской команды станет бельгийский "Гент".
Кривенцов ждет интересную игру против сложного противника, сообщает официальный YouTube-канал "Зари".
Наставник луганского клуба заверил болельщиков в том, что его тренерский штаб хорошо изучил манеру игры соперника. "Гент" исповедует атакующий, контактный футбол и всегда придерживается своей структуры игры.
Как "Заря" сыграет против "Гента"
"Заре" было легко выработать тактику на матч с бельгийцами. Но другое дело — воплотить его на поле. "Гент" является серьезным соперником, в котором выступают сразу восемь футболистов из различных сборных. Это сильная команда, и игрокам "Зари" надо будет проявить на поле свои лучшие качества для победы.
Кривенцов признался, что его команда должна будет отойти от своей привычной схемы для того, чтобы побороться за очки с "Гентом". Многое будет зависеть от того, насколько качественно украинские футболисты подготовятся к этому матчу.
"Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, которые защищают Украину. У нас запредельная самоотдача. "Гент" в хорошей форме, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попали в группу Лиги конференций. Но мы никого не боимся", — заявил Сергей Кривенцов.
Напомним, Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.
Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.
Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом".
Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем.
Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд.
Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти.