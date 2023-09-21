Кривенцов рассказал, как "Заря" может обыграть "Гент"

Валерий Кривенцов перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал подготовку своей команды к матчу первого тура Лиги Конференций. Соперником украинской команды станет бельгийский "Гент".

Кривенцов ждет интересную игру против сложного противника, сообщает официальный YouTube-канал "Зари".

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Игроки "Зари" на тренировке. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Как "Заря" сыграет против "Гента"

"Заре" было легко выработать тактику на матч с бельгийцами. Но другое дело — воплотить его на поле. "Гент" является серьезным соперником, в котором выступают сразу восемь футболистов из различных сборных. Это сильная команда, и игрокам "Зари" надо будет проявить на поле свои лучшие качества для победы.

Кривенцов признался, что его команда должна будет отойти от своей привычной схемы для того, чтобы побороться за очки с "Гентом". Многое будет зависеть от того, насколько качественно украинские футболисты подготовятся к этому матчу.

"Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, которые защищают Украину. У нас запредельная самоотдача. "Гент" в хорошей форме, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попали в группу Лиги конференций. Но мы никого не боимся", — заявил Сергей Кривенцов.

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