Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кривенцов рассказал, как "Заря" может обыграть "Гент" arrow

Кривенцов рассказал, как "Заря" может обыграть "Гент"

21 сентября 2023 14:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кривенцов рассказал, как "Заря" может обыграть "Гент"
Валерий Кривенцов перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал подготовку своей команды к матчу первого тура Лиги Конференций. Соперником украинской команды станет бельгийский "Гент". 

Кривенцов ждет интересную игру против сложного противника, сообщает официальный YouTube-канал "Зари".

Читайте также:

Наставник луганского клуба заверил болельщиков в том, что его тренерский штаб хорошо изучил манеру игры соперника. "Гент" исповедует атакующий, контактный футбол и всегда придерживается своей структуры игры. 

Заря Луганск
Игроки "Зари" на тренировке. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Как "Заря" сыграет против "Гента"

"Заре" было легко выработать тактику на матч с бельгийцами. Но другое дело — воплотить его на поле. "Гент" является серьезным соперником, в котором выступают сразу восемь футболистов из различных сборных. Это сильная команда, и игрокам "Зари" надо будет проявить на поле свои лучшие качества для победы. 

Кривенцов признался, что его команда должна будет отойти от своей привычной схемы для того, чтобы побороться за очки с "Гентом". Многое будет зависеть от того, насколько качественно украинские футболисты подготовятся к этому матчу. 

"Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, которые защищают Украину. У нас запредельная самоотдача. "Гент" в хорошей форме, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попали в группу Лиги конференций. Но мы никого не боимся", — заявил Сергей Кривенцов. 

Напомним, Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер. 

Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали. 

Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз