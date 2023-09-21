Кривенцов розповів, як "Зоря" може обіграти "Гент"

Валерій Кривенцов перед матчем. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Головний тренер луганської "Зорі" Валерій Кривенцов прокоментував підготовку своєї команди до матчу першого туру Ліги Конференцій. Суперником української команди стане бельгійський "Гент".

Кривенцов чекає на цікаву гру проти складного супротивника, повідомляє офіційний YouTube-канал "Зорі".

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Наставник луганського клубу запевнив уболівальників у тому, що його тренерський штаб добре вивчив манеру гри суперника. "Гент" сповідує атакуючий, контактний футбол і завжди дотримується своєї структури гри.

Гравці "Світанок" на тренуванні. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Як "Зоря" зіграє проти "Гента"

"Зорі" було легко виробити тактику на матч із бельгійцями. Але інша річ — реалізувати його на полі. "Гент" є серйозним суперником, у якому виступають одразу вісім футболістів із різних збірних. Це сильна команда, і гравцям "Зорі" треба буде виявити на полі свої найкращі якості для перемоги.

Кривенцов зізнався, що його команда має відійти від своєї звичної схеми для того, щоб поборотися за очки з "Гентом". Багато залежатиме від того, наскільки якісно українські футболісти підготуються до цього матчу.

"Ми гратимемо і за клуб, і за нашу країну, і за людей, які захищають Україну. У нас надзвичайна самовіддача. "Гент" у гарній формі, команда лідирує у чемпіонаті Бельгії. Вони пройшли три раунди кваліфікації та потрапили до групи Ліги конференцій. Але ми нікого не боїмося", — заявив Сергій Кривенцов.

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