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"Зоря" може отримати покарання у Лізі Конференцій: яке правило порушив клуб

22 вересня 2023 08:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Зоря" може отримати покарання у Лізі Конференцій: яке правило порушив клуб
Матч "Зорі" проти "Гента". Фото: instagram.com/kaagent/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі першого туру групового етапу Ліги Конференцій луганська "Зоря" зіграла внічию з бельгійським "Гентом" (1:1). За підсумками матчу український клуб може бути покараний.

"Зоря" проігнорувала важливе правило єврокубкового турніру, повідомляє портал Новини LIVE.

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Футболісти луганської "Зорі" з'явилися на полі у поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій без нашивок із логотипом турніру. Вони зіграли проти бельгійського "Гента" у формі, яка не відповідає всім стандартам УЄФА.

Як покарають "Зорю"

На рукавах футболок гравців української команди немає логотипа Ліги конференцій. Це спеціальні нашивки, які мають на увазі правила єврокубкового турніру.

"Починаючи з групового етапу, нашивка Ліги конференцій Європи УЄФА має бути на вільній зоні правого рукава футболки. Це положення стосується всіх клубів, окрім володаря титулу. Значок Ліги конференцій Європи УЄФА не можна використовувати в будь-якому іншому змаганні або на будь-якій попередній стадії змагання", — говорить правило УЄФА про Лігу Конференцій.

Зоря Луганськ
"Гент" проводить атаку у грі з "Зорею". Фото: instagram.com/kaagent/

Поки що незрозуміло, як саме буде покарано луганську "Зорю". Не виключено, що український клуб відбудеться попередженням та виправить цю помилку перед наступним матчем Ліги Конференцій.

Крім "Зорі" та "Гента" у групі "В" опинилися ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва та ісландський "Брейдаблік". Матч першого туру завершився домашньою перемогою "Маккабі" з рахунком 3:2.

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