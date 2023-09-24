Мудрик провів непоганий матч за "Челсі", але його команда поступилась "Астон Віллі"

Михайло Мудрик. Фото: Twitter/CFC_Janty

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик відіграв 61 хвилину в матчі 6-го туру АПЛ проти "Астон Вілли". Він був близький до того, щоб записати на свій рахунок гольовий пас, та отримав одну з кращих оцінок у своїй команді.

Детальніше про дії українця в матеріалі Новини.LIVE.

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Лондонці заробили червону карту на початку другого тайму та майже пів години провели в меншості. Але при цьому Мудрик дуже непогано закидував за спини захисникам на Енцо Фернандеса та майже віддав асист на Джексона, який знову не реалізував вихід сам на сам.

Пропустили вже без українця на полі

На 61-й хвилині, за рахунку 0:0, замість українця на поле вийшов Бен Чілвелл. За 3 хвилини до цього правий захисник лондонського клубу Мало Ґюсто отримав червону картку. Єдиний гол за гостей провів Воткінс на 73-й хвилині.

WhoScored оцінив гру Мудріка у 6,7, Sofascore – у 7,0.

За годину на полі гравець збірної України награв на 0,21 xA (показник очікуваних асистів), зробив 25 дотиків м'яча, віддав 9 точних передач із 12 (75%), у тому числі одну ключову, створив 1 гольовий момент, жодного разу не пробив по воротах, провів 1 вдале обведення із 5 і двічі відібрав м'яч.

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