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"Челсі" близько до зони вильоту: Почеттіно чекає на важку розмову з власниками

25 вересня 2023 10:10
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Агабекян Карен
редактор
"Челсі" близько до зони вильоту: Почеттіно чекає на важку розмову з власниками
Михайло Мудрик та Маурісіо Почеттіно. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно після поразки від "Астон Вілли" має зустрітися з керівництвом клубу. Йому доведеться пояснити за невдачі в чемпіонаті.

Почеттіно попросив керівників клубу бути терплячими, повідомляє Football London.

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Після шести турів "Челсі" у турнірній таблиці посідає 14-е місце і на чотири очки випереджає команди із зони вильоту.

Почеттіно доведеться порозумітися перед керівництвом

У шостому турі АПЛ лондонський клуб програв "Астон Віллі" з рахунком 0:1. Клуб провів третій матч без забитих м'ячів

За словами Почеттіно, власникам необхідно підтримати гравців, яким не вистачає впевненості.

"Вважаю, що "Челсі" заслужив більшого ще у першому таймі. Другий тайм ми також розпочали з перевагою, але червона картка все змінила.

Наразі у нас є склад, де нам потрібно зміцнити віру у себе у футболістів, надати їм необхідну підтримку, щоб вони творили мистецтво на футбольному полі.

Ми добре граємо на полі, не ідеально, але нам не вистачає забитих м'ячів. Без сумніву, що власники розчаровані, але їм потрібно підтримати цей план", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що в матчі з "Астон Віллою" Михайло Мудрик був одним із найкращих гравців на полі, але після вилучення його вимушено замінили на 61-й хвилині.

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