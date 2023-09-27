Мудрик програв Почеттіно: тренер дав українцю важливий урок

Михайло Мудрик під час розминки. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний тренер Маурісіо Почеттіно прокоментував перспективи Михайла Мудрика у лондонському клубі. Аргентинець розповів про свої бесіди з українським гравцем.

Почеттіно продовжує вірити в Мудрика, повідомляє Daily Mail.

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Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" п'ять матчів в англійській Прем'єр-лізі у рамках сезону 2023/2024. Молодий півзахисник не відзначився результативними діями. Після деяких поєдинків хавбека критикують й вболівальники, і фахівці. Проте тренер підтримує українця.

Головна проблема Мудрика

Маурісіо Почеттіно вважає, що 22-річному півзахиснику, як і раніше, не вистачає впевненості у власних силах. Аргентинський фахівець вважає це головною проблемою українського гравця.

Маурісіо Почеттіно керує грою "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

Тренер "Челсі" ділиться з Мудриком досвідом та закликає Михайла ніколи не сумніватися у собі. Почеттино розуміє, що ігрова мудрість приходить із досвідом, але при цьому бачить в українці задатки майбутньої зірки, яка здатна керувати діями команди.

"На тренуваннях я часто викликав Мудрика на дуель у суперечці, хто більше разів попаде м'ячем у перекладину. Одного разу він відмовився і пояснив це тим, що я постійно перемагаю. Я відповів, що мені 50 років, і я вже маю досвід і впевненість у власних силах. Це те, що необхідно кожному гравцю на полі. Необхідно постійно працювати над своїм психологічним станом, і це обов'язково забезпечить успіх", — розповів Маурісіо Почеттіно.

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