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"Евертон" несподівано обіграв "Астон Віллу": Миколенко був одним з найгірших

28 вересня 2023 07:12
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Агабекян Карен
редактор
"Евертон" несподівано обіграв "Астон Віллу": Миколенко був одним з найгірших
Віталій Миколенко проти "Астон Вілли". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англії пройшли матчі 1/16 фіналу Кубку Англійської ліги. В одному з них "Евертон" українця Віталія Миколенка зіграв в гостях проти "Астон Вілли".

"Ірискам" вдалося перемогти з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що після серії невдач "Евертон" виграв другий матч підряд. Раніше вони в АПЛ обіграли "Брентфорд".

Миколенку дозволили зіграти половину матчу

"Евертон" відкрив рахунок вже на 15-й хвилині після удару Джеймса Гарнера. На початку другого тайму Домінік Калверт-Льюїн подвоїв перевагу.

У "Астон Вілли" в кінцівці матчу відповів голом Бубакар Камара.

"Евертон" останній раз перемагав "Астон Віллу" ще в березні 2016 року. З тих пір у "ірисок" сім поразок та дві нічиї.

Миколенко вийшов у стартовому складі та був замінений в перерві. Авторитетний статистичний портал Whoscored дав Віталію оцінку — 6,3. Стільки ж у Ешлі Янга, який його замінив.

"Астон Вілла" — "Евертон" — 1:2

Голи: Камара, 84 — Гарнер, 15, Калверт-Льюїн, 50.

"Астон Вілла": Ольсен, Макгінн (Камара, 46), Торрес, Конса, Кеш, Луїс, Дендонкер (Дінь, 46), Тілеманс (Келлімен, 78), Діабі, Бейлі (Дзаніоло, 31), Дуран (Воткінс, 46).

"Евертон": Пікфорд, Брентвейт, Тарковскі, Кін, Гаррісон (Макніл, 65), Данджума (Гує, 72), Миколенко (Янг, 46), Паттерсон, Онана (Дукуре 79), Гарнер, Калверт-Льюїн (Бетункал, 72).

Попередження: Воткінс, Дінь, Конса, Луїс — Паттерсон, Тарковскі, Макніл.

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