У Миколенко проблемы: под угрозой следующие матчи

Игроки "Эвертона" с Миколенко. Фото: REUTERS/Phil Noble

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко сыграл в матче против "Астон Виллы" в Кубке Английской лиги только первый тайм. На вторую половину вышел Эшли Янг.

Под вопросом участие Миколенко и в следующих матчах, сообщила прессслужба "ирисок".

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Отметим, что Миколенко пропустил начало сезона из-за травмы и только после сентябрьского международного окна вернулся в стартовый состав клуба.

Миколенко под вопросом

По словам главного тренера "Эвертона" Шона Дайча после матча с "Астон Виллой", во время игры Миколенко получил ушиб ноги. Врачи 29 сентября определят состояние футболиста.

Под вопросом участие Миколенко в следующем матче АПЛ против "Лутона", который запланирован на 30 сентября.

По возвращении в стартовый состав Миколенко провел три матча, в которых команда победила "Брентфорд" (3:1) и "Астон Виллу" (2:1) и проиграла "Арсеналу" (0:1). В игре с "канонирами" Миколенко был одним из лучших на поле.

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