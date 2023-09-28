У "Динамо" росте майбутній топ-форвард: про кого йдеться

Матвій Пономаренко у футболці "Динамо". Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Київське "Динамо" програло на виїзді "Оболоні" перший матч 1/8 Кубку України. Після поєдинку головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу визнав одну важливу помилку.

Наставник не вніс у заявку на гру молодого форварда, який зміг би змінити ситуацію, повідомив журналіст Володимир Звєров у авторській програмі "Звєров Про Футбол".

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У Кубку України на матч можна заявити лише 20 гравців. Саме тому Мірча Луческу не зумів внести до заявки "Динамо" жодного форварда, який посилив би гру команди з лави запасних. Це міг зробити тільки номінальний півзахисник Назар Волошин, але його зусиль не вистачило для того, щоб уникнути поразки.

Матвій Пономаренко під час атаки. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Майбутня зірка "Динамо"

У команді росте футболіст, який вже за кілька років зможе нав'язати конкуренцію Владиславу Ванату в атаці "біло-синіх". Це 17-річний Матвій Пономаренко, форвард 2006 року народження, який уже забив 10 голів у чемпіонаті U-19.

"Він силовий, дуже високий і потужний форвард, він натурально топче і зминає захисників суперника. Минулої зими Мірча Луческу випробовував Пономаренка і давав йому на зборах першої команди, але після цього шансів він не мав.

Він бомбардир юнацької команди й з "Оболонню" мав реальний шанс вийти, тим більше, що отримав пошкодження Ванат, який готується до гри з "Олександрією", — розповів Володимир Звєров.

Контракт Матвія Пономаренка з "Динамо" діє до літа 2026 року.

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