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"Оболонь" несподівано вибила "Динамо" із Кубка України: як це було

27 вересня 2023 18:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Оболонь" несподівано вибила "Динамо" із Кубка України: як це було
Віталій Буяльський не допоміг своїй команді у матчі з "Оболонню". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У матчі 1/8 Кубка України з футболу столична "Оболонь" прийняла "Динамо". Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу виставив на гру практично оптимальний склад, але це не вберегло його команду від проблем.

Футболісти "Оболоні" першими забили гол у цій зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Оболонь-Арена" прийняла матч Кубка України проти "Динамо", яке нещодавно, у серпні, обіграло команду Валерія Іванищенка з рахунком 4:2. У тому поєдинку перший м'яч "біло-синіх" забив Ванат, але цей матч Владислав пропустив через проблеми зі здоров'ям. Замість нього зіграв Беніто. Також відзначимо появу у воротах Нещерета, а в основі команди — Біловара.

Як "Оболонь" зіграла з командою Луческу

"Оболонь" — "Динамо" — 1:0 (1:0)

Гол: Суханов, 57

"Оболонь": Кичак — Фатєєв (Лук'янчук, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Мединський, 81), Осман — Дубко, Косовський (Черненко, 81), Мороз — Суханов (Тарануха, 63), Краснопір.

Тренер: Валерій Іванищенко.

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Біловар (Рамадані, 63), Попов, Дубінчак — Бражко (Сірота, 63), Андрієвський — Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Волошин, 46) — Беніто (Шепелєв, 74).

Тренер: Мірча Луческу.

Суперники обмінялися ударами вже в дебюті зустрічі, але якщо Косовський не влучив у ворота суперника, але Буяльський змусив попрацювати голкіпера "Оболоні". Номінальні хазяї швидко продемонстрували, що не бояться суперника. У першому таймі Нещерет кілька разів урятував свою команду від гола. Ще в одному епізоді Попов не дозволив забити Суханову.

Біля протилежних воріт намагався Беніто. Легіонер "Динамо" кілька разів опинявся на ударній позиції, але жодного разу не влучив у ворота.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко пішов із поля без гола. Скриншот YouTube

На початку другого тайму "Оболонь" продовжила атакувати й досить швидко досягла успіху. Косовський у підкаті вибив м'яча з-під ніг Бражка, якого не встиг підстрахувати Андрієвський. Пішла передача в півколо перед штрафним "Динамо", і Суханов переграв Нещерета, 1:0. Буквально одразу ж господарі могли забити другий гол, але команда Луческу відбилась.

Сергій Суханов
Сергій Суханов забив у ворота "Динамо" Скриншот YouTube

На той момент в атаці "Динамо" вже грав свіжий Волошин, який на 75 хвилині був близьким до того, щоб врятувати "біло-синіх". Удар Назара у кут воріт Кічака виявився трохи неточним. Наступний момент упустив на 84 хвилині Буяльський. Віталій пройшов уздовж лінії чужого штрафного майданчика і пробив низом у кут, але голкіпер "Оболоні" відбив м'яч на кутовий. Після розіграшу корнера Кічак ще двічі протягом хвилини чудово зіграв на виході. Незабаром Буяльський зі штрафного влучив у поперечину воріт суперника.

В результаті поєдинок так і завершився перемогою "Оболоні". Київське "Динамо" вилетіло із Кубка України на ранній стадії турніру. І результат цілком закономірний.

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