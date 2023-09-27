Мілевський продовжує реабілітацію: Алієв розповів про стан здоров'я ексгравця

Артем Мілевський після завершення кар'єри. Фото: Google

Колишній форвард збірної України з футболу Артем Мілевський проходить курс лікування в одній із клінік країни. Останнім часом стан здоров'я спортсмена різко погіршився.

Олександр Алієв поділився новинами про реабілітацію свого друга, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram колишнього гравця.

Читайте також:

Артем Мілевський завершив кар'єру у 2021 році. Його останнім клубом став "Минай". З того часу 38-річний спортсмен був без роботи. Нещодавно він з'явився на відео в дивному стані: колишній форвард хитався на ногах, його обличчя сильно набрякло. Друзі Мілевського серйозно переймалися станом здоров'я Артема.

Реабілітація Мілевського

Олександр Алієв розповів, що багато знайомих Артема Мілевського вмовляли спортсмена звернутися за допомогою до медиків. Він або відмовлявся, або погоджувався, але не відповідав на дзвінки.

Артем Мілевський незадовго до госпіталізації. Фото: Google

Друзі колишнього форварда "Динамо" виявили наполегливість. Президент київського клубу Ігор Суркіс та кілька багатих знайомих Мілевського зуміли знайти аргументи у розмові з гравцем, який все ж таки вирушив на реабілітацію.

"Щойно був у Теми. Його стан стабілізується. Все більш-менш. Але, звичайно, він ще має тривалий процес реабілітації. Але нічого, впорається Кентяра", — розповів Олександр Алієв.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена.

Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду.

"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків.

Алієв розповів, чи бере участь у бойових діях на фронті.

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України.