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Милевский продолжает реабилитацию: Алиев рассказал о состоянии здоровья экс-игрока

27 сентября 2023 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский продолжает реабилитацию: Алиев рассказал о состоянии здоровья экс-игрока
Артем Милевский после завершения карьеры. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины по футболу Артем Милевский проходит курс лечения в одной из клиник страны. В последнее время состояние здоровья спортсмена резко ухудшилось. 

Александр Алиев поделился новостями о реабилитации своего друга, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram бывшего игрока. 

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Артем Милевский завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом стал "Минай". С тех пор 38-летний спортсмен был без работы. Недавно он появился на видео в странном состоянии: бывший форвард качался на ногах, его лицо сильно опухло. Друзья Милевского серьезно волновались о состоянии здоровья Артема. 

Реабилитация Милевского 

Александр Алиев рассказал, что многие знакомые Артема Милевского уговаривали спортсмена обратиться за помощью к медикам. Он либо отказывался, либо соглашался, но переставал отвечать на звонки. 

Артем Милевский
Артем Милевский незадолго до госпитализации. Фото: Google

Друзья бывшего форварда "Динамо" проявили настойчивость. Президент киевского клуба Игорь Суркис и несколько богатых знакомых Милевского сумели найти аргументы в разговоре с игроком, который все же отправился на реабилитацию. 

"Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, ему еще предстоит длительный процесс реабилитации. Но ничего, справится Кентяра", — рассказал Александр Алиев. 

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