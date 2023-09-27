"Оболонь" неожиданно выбила "Динамо" из Кубка Украины: как это было

Виталий Буяльский не помог своей команде в матче с "Оболонью". Фото: пресс-служба "Динамо"

В матче 1/8 Кубка Украины по футболу столичная "Оболонь" приняла "Динамо". Наставник "бело-синих" Мирча Луческу выставил на игру практически оптимальный состав, но это не уберегло его команду от проблем.

Футболисты "Оболони" первыми забили гол в этой встрече, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Оболонь-Арена" приняла матч Кубка Украины против "Динамо", которое совсем недавно, в августе, обыграло команду Валерия Иванищенко со счетом 4:2. В том поединке первый мяч "бело-синих" забил Ванат, но этот матч Владислав пропустил из-за проблем со здоровьем. Вместо него сыграл Бенито. Также отметим появление в воротах Нещерета, а в основе команды — Биловара.

Как "Оболонь" сыграла с командой Луческу

"Оболонь" — "Динамо" — 1:0 (1:0)

Гол: Суханов, 57

"Оболонь": Кичак — Фатеев (Лукьянчук, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Мединский, 81), Осман — Дубко, Косовский (Черненко, 81), Мороз — Суханов (Тарануха, 63), Краснопир.

Тренер: Валерий Иванищенко.

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар (Рамадани, 63), Попов, Дубинчак — Бражко (Сирота, 63), Андриевский — Ярмоленко, Буяльский, Диалло (Волошин, 46) — Бенито (Шепелев, 74).

Тренер: Мирча Луческу.

Соперники обменялись ударами уже в дебюте встречи, но если Косовский не попал в створ ворот соперника, но Буяльский заставил поработать голкипера "Оболони". Номинальные хозяева быстро продемонстрировали, что не боятся соперника. В первом тайме Нещерет несколько раз спас свою команду от гола. В еще одном эпизоде Попов не позволил забить Суханову.

У противоположных ворот старался Бенито. Легионер "Динамо" несколько раз оказывался на ударной позиции, но ни разу не попал в створ.

Андрей Ярмоленко ушел с поля без гола. Скриншот YouTube

В начале второго тайма "Оболонь" продолжила атаковать и довольно быстро достигла успеха. Косовский в подкате выбил мяч из-под ног Бражко, которого не успел подстраховать Андриевский. Последовала передача в полукруг перед штрафной "Динамо", и Суханов переиграл Нещерета, 1:0. Буквально сразу же хозяева могли забить второй гол, но команда Луческу отбилась.

Сергей Суханов забил в ворота "Динамо". Скриншот YouTube

К тому моменту в атаке "Динамо" уже играл свежий Волошин, который на 75 минуте был близок к тому, чтобы спасти "бело-синих". Удар Назара в угол ворот Кичака оказался немного неточным. Следующий момент упустил на 84 минуте Буяльский. Виталий прошел вдоль линии чужой штрафной и пробил низом в угол, но голкипер "Оболони" отбил мяч на угловой. После розыгрыша корнера Кичак еще дважды в течение минуты здорово сыграл на выходе. Вскоре Буяльский со штрафного попал в перекладину ворот соперника.

В итоге поединок так и завершился победой "Оболони". Киевское "Динамо" вылетело из Кубка Украина на ранней стадии турнира. И результат вполне закономерен.

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена.

Цыганков и Довбик выведут "Жирону" на первое место: анонс матча с "Вильярреалом".

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков.