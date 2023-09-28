В "Динамо" растет будущий топ-форвард: о ком идет речь

Матвей Пономаренко в футболке "Динамо". Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Киевское "Динамо" проиграло на выезде "Оболони" первый матч 1/8 Кубка Украины. После поединка главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу признал одну важную ошибку.

Наставник не внес в заявку на игру молодого форварда, который смог бы изменить ситуацию, сообщил журналист Владимир Зверов в авторской программе "Зверов Про Футбол".

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В Кубке Украины на матч можно заявить только 20 игроков. Именно поэтому Мирча Луческу не сумел внести в заявку "Динамо" ни одного форварда, который усилил бы игру команды со скамейки запасных. Это мог сделать только номинальный полузащитник Назар Волошин, но его усилий не хватило для того, чтобы уйти от поражения.

Матвей Пономаренко во время атаки. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy/

Будущая звезда "Динамо"

В команде растет футболист, который уже через несколько лет сможет навязать конкуренцию Владиславу Ванату в атаке "бело-синих". Это 17-летний Матвей Пономаренко, форвард 2006 года рождения, который уже забил 10 голов в чемпионате U-19.

"Он силовой, очень высокий и мощный форвард, он натурально топчет и сминает защитников соперника. Прошлой зимой Мирча Луческу испытывал Пономаренко и давал ему на сборах первой команды, но после этого шансов у него не было.

Он бомбардир юношеской команды и с "Оболонью" имел реальный шанс выйти, тем более что получил повреждение Ванат, который готовится к игре с "Александрией", — рассказал Владимир Зверов.

Контракт Матвея Пономаренко с "Динамо" действует до лета 2026 года.

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