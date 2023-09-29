Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Мудрик и Почеттино обсуждают матч. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Лондонский "Челси" во время ближайшего трансферного окна планирует избавиться сразу от нескольких футболистов. Часть из них продадут, другие уйдут в аренду.

Михаил Мудрик оказался в списке игроков, которые могут покинуть "Стэмфорд Бридж", сообщает Mirror.

Читайте также:

В заявке "Челси" на сезон оказалось тридцать футболистов. Часть из них уйдет из клуба уже в начале 2024 года, поскольку лондонский клуб готовит грандиозную "чистку" состава. "Синие" хотят усилить несколько позиций и готовы при этом отпустить как минимум пять игроков.

Кто может уйти из "Челси"

Тренерский штаб английской команды решил отпустить Конора Галлахера, которым интересуются сразу несколько клубов Премьер-лиги. Наверняка будет продан и испанский защитник Марк Кукурелья, поскольку Маурисио Почеттино не видит его в команде.

Мудрик в матче против "Брайтона". Фото: Reuters/Andrew Boyers

В этот список попал и Михаил Мудрик. Неудачный старт сезона привел к тому, что тренер "Челси" получил ультиматум от владельцев клуба. Почеттино необходимо исправить ситуацию и вывести "синих" в еврокубки. Он будет доверять опытным игрокам, а перспективная молодежь будет отправлена в аренду на полгода.

Мудрик временно будет защищать цвета одной из английских команд, которая гарантирует ему стабильное место в основном составе и отсутствие психологического давления. Главным претендентом на футболиста является "Брайтон", который "Челси" недавно выбил из Кубка английской Лиги.

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

"Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена.

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.

У Миколенко проблемы: под угрозой следующие матчи.