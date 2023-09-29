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Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

29 сентября 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец
Мудрик и Почеттино обсуждают матч. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" во время ближайшего трансферного окна планирует избавиться сразу от нескольких футболистов. Часть из них продадут, другие уйдут в аренду. 

Михаил Мудрик оказался в списке игроков, которые могут покинуть "Стэмфорд Бридж", сообщает Mirror

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В заявке "Челси" на сезон оказалось тридцать футболистов. Часть из них уйдет из клуба уже в начале 2024 года, поскольку лондонский клуб готовит грандиозную "чистку" состава. "Синие" хотят усилить несколько позиций и готовы при этом отпустить как минимум пять игроков. 

Кто может уйти из "Челси" 

Тренерский штаб английской команды решил отпустить Конора Галлахера, которым интересуются сразу несколько клубов Премьер-лиги. Наверняка будет продан и испанский защитник Марк Кукурелья, поскольку Маурисио Почеттино не видит его в команде. 

Михаил Мудрик
Мудрик в матче против "Брайтона". Фото: Reuters/Andrew Boyers

В этот список попал и Михаил Мудрик. Неудачный старт сезона привел к тому, что тренер "Челси" получил ультиматум от владельцев клуба. Почеттино необходимо исправить ситуацию и вывести "синих" в еврокубки. Он будет доверять опытным игрокам, а перспективная молодежь будет отправлена в аренду на полгода. 

Мудрик временно будет защищать цвета одной из английских команд, которая гарантирует ему стабильное место в основном составе и отсутствие психологического давления. Главным претендентом на футболиста является "Брайтон", который "Челси" недавно выбил из Кубка английской Лиги. 

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