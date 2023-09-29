Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець
Лондонський "Челсі" під час найближчого трансферного вікна планує позбутися відразу кількох футболістів. Частину з них продадуть, інші підуть в оренду.
Михайло Мудрик опинився у списку гравців, які можуть залишити "Стемфорд Брідж", повідомляє Mirror.
У заявці "Челсі" на сезон опинилося тридцять футболістів. Частина з них піде з клубу вже на початку 2024 року, оскільки лондонський клуб готує грандіозну "чистку" складу. "Сині" хочуть посилити кілька позицій і готові при цьому відпустити щонайменше п'ять гравців.
Хто може піти з "Челсі"
Тренерський штаб англійської команди вирішив відпустити Конора Галлахера, яким цікавляться одразу кілька клубів Прем'єр-ліги. Напевно, буде проданий і іспанський захисник Марк Кукурелья, оскільки Маурісіо Почеттіно не бачить його в команді.
До цього списку потрапив і Михайло Мудрик. Невдалий старт сезону призвів до того, що тренер "Челсі" отримав ультиматум від власників клубу. Почеттино необхідно виправити ситуацію та вивести "синіх" до єврокубків. Він довірятиме досвідченим гравцям, а перспективну молодь буде відправлено в оренду на пів року.
Мудрик тимчасово захищатиме кольори однієї з англійських команд, яка гарантує йому стабільне місце в основному складі та відсутність психологічного тиску. Головним претендентом на футболіста є "Брайтон", який "Челсі" нещодавно вибив із Кубка англійської Ліги.
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