Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию arrow

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию

29 сентября 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию
Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Жирона" стала главной сенсацией начала сезона в чемпионате Испании по футболу. По итогам семи туров скромная команда лидирует в турнирной таблице. 

Руководство клуба опасается, что уже зимой гранды футбола могут попытаться пригласить лидеров команды, сообщает Diari de Girona

Читайте также:

Подопечные Мичела перед матчем с мадридским "Реалом" опережают столичный клуб на одно очко в турнирной таблице. В активе "Жироны" шесть побед подряд. Украинцы Артем Довбик (три гола и две результативные передачи) и Виктор Цыганков (один мяч и один ассист) стали лидерами каталонской команды. Совсем скоро "Жирона" может получить предложение о продаже своих лучших футболистов. 

Артем Довбик
Артем Довбик забил гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Сохранит ли "Жирона" Цыганкова и Довбика 

Глава совета директоров клуба Пере Гвардиола заявил, что "Жирона" предприняла все необходимые шаги для того, чтобы сохранить всех важных для команды футболистов как минимум до следующего лета. Однако это вовсе не гарантирует того, что эти игроки продолжат выступать на стадионе "Монтиливи". 

"В прошлом сезоне Ориоль Ромеу был одним из лучших игроков "Жироны", но "Барселона" выкупила его контракт. Мы опасались, что это повлияет на команду, но пока все складывается наилучшим образом. И это не осталось незамеченным другими клубами. Наверняка в январе они попытаются пригласить наших футболистов, но мы очень хотим сохранить этот состав", — заявил Пере Гвардиола. 

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу. 

"У Трубина нет такого качества": тренер "Бенфики" оценил игру украинца

Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз