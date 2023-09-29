Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию

Виктор Цыганков во время атаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Каталонская "Жирона" стала главной сенсацией начала сезона в чемпионате Испании по футболу. По итогам семи туров скромная команда лидирует в турнирной таблице.

Руководство клуба опасается, что уже зимой гранды футбола могут попытаться пригласить лидеров команды, сообщает Diari de Girona.

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Подопечные Мичела перед матчем с мадридским "Реалом" опережают столичный клуб на одно очко в турнирной таблице. В активе "Жироны" шесть побед подряд. Украинцы Артем Довбик (три гола и две результативные передачи) и Виктор Цыганков (один мяч и один ассист) стали лидерами каталонской команды. Совсем скоро "Жирона" может получить предложение о продаже своих лучших футболистов.

Артем Довбик забил гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Сохранит ли "Жирона" Цыганкова и Довбика

Глава совета директоров клуба Пере Гвардиола заявил, что "Жирона" предприняла все необходимые шаги для того, чтобы сохранить всех важных для команды футболистов как минимум до следующего лета. Однако это вовсе не гарантирует того, что эти игроки продолжат выступать на стадионе "Монтиливи".

"В прошлом сезоне Ориоль Ромеу был одним из лучших игроков "Жироны", но "Барселона" выкупила его контракт. Мы опасались, что это повлияет на команду, но пока все складывается наилучшим образом. И это не осталось незамеченным другими клубами. Наверняка в январе они попытаются пригласить наших футболистов, но мы очень хотим сохранить этот состав", — заявил Пере Гвардиола.

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