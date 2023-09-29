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Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии

29 сентября 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии
Василий Ломаченко во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своем христианском пути. Украинский спортсмен привел в пример своего отца. 

Ломаченко объяснил, как с годами менялось его отношение к церкви, в интервью YouTube-каналу "СПЖ". 

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Василий Ломаченко вспомнил, как в детстве отец каждое воскресенье вел его в храм на службу. Будущий чемпион послушно выполнял наставление папы, который всегда был авторитетом для Василия. Ломаченко понимал, что существуют высшие силы, но тогда он не считал обязательным регулярное посещение церкви. 

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Он вспомнил, как перед каждым поединком ходил в церковь и брал благословение на предстоящий бой. После соревнований Василий вместе с отцом тоже шел в храм и читал благодарственную молитву. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко в храме. Скриншот YouTube

Сейчас Ломаченко ходит на службу каждое воскресенье и старается не просить Бога о чем-то, а благодарить его.

"Сегодня я понимаю, что Всевышний дает силу для тренировок, дает талант, трудолюбие в зале. Я обязан ему тем, кем я сегодня есть. Но я только недавно понял, что не будь Его воли, у меня вряд ли что-то получилось бы. 

Мне кажется, что православные прихожане должны посещать каждую службу. В воскресенье важно прийти в храм всем без исключения. Надо благодарить Всевышнего за то, что мы живы, что у нас есть пища", — рассказал Василий Ломаченко. 

Напомним, Ломаченко отказался от важного боя: промоутер рассказал, когда вернется Василий. 

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