Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии

Василий Ломаченко во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своем христианском пути. Украинский спортсмен привел в пример своего отца.

Ломаченко объяснил, как с годами менялось его отношение к церкви, в интервью YouTube-каналу "СПЖ".

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Василий Ломаченко вспомнил, как в детстве отец каждое воскресенье вел его в храм на службу. Будущий чемпион послушно выполнял наставление папы, который всегда был авторитетом для Василия. Ломаченко понимал, что существуют высшие силы, но тогда он не считал обязательным регулярное посещение церкви.

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Он вспомнил, как перед каждым поединком ходил в церковь и брал благословение на предстоящий бой. После соревнований Василий вместе с отцом тоже шел в храм и читал благодарственную молитву.

Василий Ломаченко в храме. Скриншот YouTube

Сейчас Ломаченко ходит на службу каждое воскресенье и старается не просить Бога о чем-то, а благодарить его.

"Сегодня я понимаю, что Всевышний дает силу для тренировок, дает талант, трудолюбие в зале. Я обязан ему тем, кем я сегодня есть. Но я только недавно понял, что не будь Его воли, у меня вряд ли что-то получилось бы.

Мне кажется, что православные прихожане должны посещать каждую службу. В воскресенье важно прийти в храм всем без исключения. Надо благодарить Всевышнего за то, что мы живы, что у нас есть пища", — рассказал Василий Ломаченко.

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