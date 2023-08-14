Ломаченко отказался от сильнейшего боя: промоутер рассказал, когда вернется Василий

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Украинский боксер легкого веса, бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко сейчас находится в Белгород-Днестровском и пока неизвестно, что планирует делать. Ранее украинец отказался от боя за чемпионский титул WBC против Шакура Стивенсона, которого можно считать одним из сильнейших боксеров в своем дивизионе.

Однако промоутер украинца Боб Арум уверен в возвращении Ломаченко и даже знает, когда это случится, сообщил портал boxingscene.com.

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Отметим, что ранее Арум сообщил, что Ломаченко отказался от боя со Стивенсоном из-за российских обстрелов Одесской области.

Ломаченко в 2023 году боксировать не будет

Если верить Аруму, то Ломаченко может вернуться сразу в титульном поединке, поскольку санкционирующие организации высоко котируют его в своих рейтингах. При этом будут бои с другими оппонентами, но не с Шакуром, поскольку тот подерется в конце года.

Арум рассчитывает на возвращение Ломаченко в начале 2024 года.

"Мы рассчитываем, что Ломаченко вернется примерно в начале 2024 года. Его высоко оценивают в санкционирующих организациях, все четыре организации. В конце концов, он будет бороться за титул, но не против Шакура Стивенсона, который собирается подраться до конца года", — сказал Арум.

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