Ломаченко відмовився від найсильнішого бою: промоутер розповів, коли повернеться Василь
Український боксер легкої ваги, колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко зараз перебуває у Білгород-Дністровському і наразі невідомо, що планує робити. Раніше українець відмовився від бою за чемпіонський титул WBC проти Шакура Стівенсона, якого можна вважати одним із найсильніших боксерів у своєму дивізіоні.
Проте промоутер українця Боб Арум упевнений у поверненні Ломаченка і навіть знає, коли це станеться, повідомив портал boxingscene.com.
Зазначимо, що раніше Арум повідомив, що Ломаченко відмовився від бою зі Стівенсоном через російські обстріли Одеської області.
Ломаченко 2023 року боксувати не буде
Якщо вірити Аруму, то Ломаченко може повернутися одразу у титульному поєдинку, оскільки санкціонуючі організації високо котирують його у своїх рейтингах. При цьому будуть бої з іншими опонентами, але не з Шакуром, бо той поб'ється наприкінці року.
Арум розраховує на повернення Ломаченка на початку 2024 року.
"Ми розраховуємо, що Ломаченко повернеться приблизно на початку 2024 року. Його високо оцінюють у санкціонуючих організаціях, усі чотири організації. Зрештою, він боротиметься за титул, але не проти Шакура Стівенсона, який збирається побитися до кінця року", — сказав Арум.
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