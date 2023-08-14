Ломаченко відмовився від найсильнішого бою: промоутер розповів, коли повернеться Василь

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank

Український боксер легкої ваги, колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко зараз перебуває у Білгород-Дністровському і наразі невідомо, що планує робити. Раніше українець відмовився від бою за чемпіонський титул WBC проти Шакура Стівенсона, якого можна вважати одним із найсильніших боксерів у своєму дивізіоні.

Проте промоутер українця Боб Арум упевнений у поверненні Ломаченка і навіть знає, коли це станеться, повідомив портал boxingscene.com.

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Зазначимо, що раніше Арум повідомив, що Ломаченко відмовився від бою зі Стівенсоном через російські обстріли Одеської області.

Ломаченко 2023 року боксувати не буде

Якщо вірити Аруму, то Ломаченко може повернутися одразу у титульному поєдинку, оскільки санкціонуючі організації високо котирують його у своїх рейтингах. При цьому будуть бої з іншими опонентами, але не з Шакуром, бо той поб'ється наприкінці року.

Арум розраховує на повернення Ломаченка на початку 2024 року.

"Ми розраховуємо, що Ломаченко повернеться приблизно на початку 2024 року. Його високо оцінюють у санкціонуючих організаціях, усі чотири організації. Зрештою, він боротиметься за титул, але не проти Шакура Стівенсона, який збирається побитися до кінця року", — сказав Арум.

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