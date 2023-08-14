Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ломаченко відмовився від найсильнішого бою: промоутер розповів, коли повернеться Василь arrow

Ломаченко відмовився від найсильнішого бою: промоутер розповів, коли повернеться Василь

14 серпня 2023 19:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко відмовився від найсильнішого бою: промоутер розповів, коли повернеться Василь
Василь Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український боксер легкої ваги, колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко зараз перебуває у Білгород-Дністровському і наразі невідомо, що планує робити. Раніше українець відмовився від бою за чемпіонський титул WBC проти Шакура Стівенсона, якого можна вважати одним із найсильніших боксерів у своєму дивізіоні.

Проте промоутер українця Боб Арум упевнений у поверненні Ломаченка і навіть знає, коли це станеться, повідомив портал boxingscene.com.

Читайте також:

Зазначимо, що раніше Арум повідомив, що Ломаченко відмовився від бою зі Стівенсоном через російські обстріли Одеської області.

Ломаченко 2023 року боксувати не буде

Якщо вірити Аруму, то Ломаченко може повернутися одразу у титульному поєдинку, оскільки санкціонуючі організації високо котирують його у своїх рейтингах. При цьому будуть бої з іншими опонентами, але не з Шакуром, бо той поб'ється наприкінці року.

Арум розраховує на повернення Ломаченка на початку 2024 року.

"Ми розраховуємо, що Ломаченко повернеться приблизно на початку 2024 року. Його високо оцінюють у санкціонуючих організаціях, усі чотири організації. Зрештою, він боротиметься за титул, але не проти Шакура Стівенсона, який збирається побитися до кінця року", — сказав Арум.

Нагадаємо, Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо. 

Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого йдеться. 

Луніну буде важко: "Реал" знайшов заміну Куртуа. 

Мбаппе ухвалив рішення про майбутнє і розчарував топклуб. 

У клубів АПЛ є чимало зіркових уболівальників. За кого вболівають Бред Пітт, Джастін Тімберлейк та інші знаменитості?

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз