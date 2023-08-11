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Ломаченко зберіг позицію у престижному рейтингу: плани українця

11 серпня 2023 13:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко зберіг позицію у престижному рейтингу: плани українця
Василь Ломаченко у спортзалі. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко залишається всесвітньо відомим та авторитетним спортсменом. Він зберіг лідерство в оновленому рейтингу авторитетної боксерської організації.

Ломаченко обійшов таких конкурентів, як Шакур Стівенсон та Джемейн Ортіс, повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Український боксер Василь Ломаченко залишився на першому рядку в оновленому рейтингу WBC. 35-річний спортсмен зумів випередити всіх потенційних конкурентів, серед яких, можливо, є його майбутні суперники.

Василь Ломаченко
Ломаченко спілкується із уболівальниками. Скріншот YouTube

Рейтинг WBC

Наразі Всесвітня боксерська рада не має чинного чемпіона. Ним був Девін Хейні, але зараз він одержав статус "чемпіона у відпустці".

За інформацією журналістів, цього року Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) може поборотися на рингу з Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 KO). Американець уже кілька разів кидав виклик українцю, але Василь поки що ніяк не коментує цю інформацію.

Рейтинг WBC (перша п'ятірка, легка вага)

  1. Василь Ломаченко
  2. Шакур Стівенсон
  3. Ісаак Круз
  4. Френк Мартін
  5. Вільям Сепеда

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