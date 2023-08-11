Ломаченко зберіг позицію у престижному рейтингу: плани українця
Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко залишається всесвітньо відомим та авторитетним спортсменом. Він зберіг лідерство в оновленому рейтингу авторитетної боксерської організації.
Ломаченко обійшов таких конкурентів, як Шакур Стівенсон та Джемейн Ортіс, повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради (WBC).
Український боксер Василь Ломаченко залишився на першому рядку в оновленому рейтингу WBC. 35-річний спортсмен зумів випередити всіх потенційних конкурентів, серед яких, можливо, є його майбутні суперники.
Рейтинг WBC
Наразі Всесвітня боксерська рада не має чинного чемпіона. Ним був Девін Хейні, але зараз він одержав статус "чемпіона у відпустці".
За інформацією журналістів, цього року Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) може поборотися на рингу з Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 KO). Американець уже кілька разів кидав виклик українцю, але Василь поки що ніяк не коментує цю інформацію.
Рейтинг WBC (перша п'ятірка, легка вага)
- Василь Ломаченко
- Шакур Стівенсон
- Ісаак Круз
- Френк Мартін
- Вільям Сепеда
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