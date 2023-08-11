Ломаченко сохранил позицию в престижном рейтинге: планы украинца

Василий Ломаченко в спортзале. Скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко остается всемирно известным и авторитетным спортсменом. Он сохранил лидерство в обновленном рейтинге авторитетной боксерской организации.

Ломаченко обошел таких конкурентов, как Шакур Стивенсон и Джемейн Ортис, сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета (WBC).

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Украинский боксер Василий Ломаченко остался на первой строчке в обновленном рейтинге WBC. 35-летний спортсмен сумел опередить всех потенциальных конкурентов, среди которых, возможно, есть и его будущие соперники.

Ломаченко общается с болельщиками. Скриншот YouTube

Рейтинг WBC

В настоящее время у Всемирного боксерского совета нет действующего чемпиона. Им был Девин Хейни, но сейчас он получил статус "чемпиона в отпуске".

Согласно информации журналистов, в этом году Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) может сразиться на ринге с Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 KO). Американец уже несколько раз бросал вызов украинцу, но Василий пока никак не комментирует эту информацию.

Рейтинг WBC (первая пятерка, легкий вес)

Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Исаак Круз Френк Мартин Вильям Сепеда

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