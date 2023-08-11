Ломаченко сохранил позицию в престижном рейтинге: планы украинца
Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко остается всемирно известным и авторитетным спортсменом. Он сохранил лидерство в обновленном рейтинге авторитетной боксерской организации.
Ломаченко обошел таких конкурентов, как Шакур Стивенсон и Джемейн Ортис, сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета (WBC).
Украинский боксер Василий Ломаченко остался на первой строчке в обновленном рейтинге WBC. 35-летний спортсмен сумел опередить всех потенциальных конкурентов, среди которых, возможно, есть и его будущие соперники.
Рейтинг WBC
В настоящее время у Всемирного боксерского совета нет действующего чемпиона. Им был Девин Хейни, но сейчас он получил статус "чемпиона в отпуске".
Согласно информации журналистов, в этом году Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) может сразиться на ринге с Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 KO). Американец уже несколько раз бросал вызов украинцу, но Василий пока никак не комментирует эту информацию.
Рейтинг WBC (первая пятерка, легкий вес)
- Василий Ломаченко
- Шакур Стивенсон
- Исаак Круз
- Френк Мартин
- Вильям Сепеда
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