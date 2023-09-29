Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ломаченко розповів, як стався перелом у його духовному розвитку arrow

Ломаченко розповів, як стався перелом у його духовному розвитку

29 вересня 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко розповів, як стався перелом у його духовному розвитку
Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко розповів про свій християнський шлях. Український спортсмен навів приклад свого батька.

Ломаченко пояснив, як із роками змінювалося його ставлення до церкви, в інтерв'ю YouTube-каналу "СПЖ".

Читайте також:

Василь Ломаченко згадав, як у дитинстві батько щонеділі вів його до храму на службу. Майбутній чемпіон слухняно виконував повчання тата, який завжди був авторитетом для Василя. Ломаченко розумів, що існують вищі сили, але тоді він не вважав за обов'язкове регулярне відвідування церкви.

Ломаченко дав пораду православним українцям

Він згадав, як перед кожним поєдинком ходив до церкви й брав благословення на майбутній бій. Після змагань Василь разом із батьком теж йшов у храм і читав подячну молитву.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко у храмі. Скриншот YouTube

Зараз Ломаченко ходить на службу щонеділі й намагається не просити Бога про щось, а дякувати йому.

“Сьогодні я розумію, що Всевишній дає силу для тренувань, дає талант, працьовитість у залі. Я завдячую йому тим, ким я сьогодні є. Але я тільки недавно зрозумів, що якби не було Його волі, у мене навряд чи щось вийшло б.

Мені здається, що православні парафіяни мають відвідувати кожну службу. У неділю важливо прийти до храму всім без винятку. Треба дякувати Всевишньому за те, що ми живі, що у нас є їжа", — розповів Василь Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко відмовився від важливого бою: промоутер розповів, коли повернеться Василь. 

Ломаченко пояснив, чому не відбудеться реванш із Хейні. 

Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

"Динамо" продасть основного захисника: є пропозиція від відомого клубу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз