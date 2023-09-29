Ломаченко розповів, як стався перелом у його духовному розвитку

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко розповів про свій християнський шлях. Український спортсмен навів приклад свого батька.

Ломаченко пояснив, як із роками змінювалося його ставлення до церкви, в інтерв'ю YouTube-каналу "СПЖ".

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Василь Ломаченко згадав, як у дитинстві батько щонеділі вів його до храму на службу. Майбутній чемпіон слухняно виконував повчання тата, який завжди був авторитетом для Василя. Ломаченко розумів, що існують вищі сили, але тоді він не вважав за обов'язкове регулярне відвідування церкви.

Ломаченко дав пораду православним українцям

Він згадав, як перед кожним поєдинком ходив до церкви й брав благословення на майбутній бій. Після змагань Василь разом із батьком теж йшов у храм і читав подячну молитву.

Василь Ломаченко у храмі. Скриншот YouTube

Зараз Ломаченко ходить на службу щонеділі й намагається не просити Бога про щось, а дякувати йому.

“Сьогодні я розумію, що Всевишній дає силу для тренувань, дає талант, працьовитість у залі. Я завдячую йому тим, ким я сьогодні є. Але я тільки недавно зрозумів, що якби не було Його волі, у мене навряд чи щось вийшло б.

Мені здається, що православні парафіяни мають відвідувати кожну службу. У неділю важливо прийти до храму всім без винятку. Треба дякувати Всевишньому за те, що ми живі, що у нас є їжа", — розповів Василь Ломаченко.

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