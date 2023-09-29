"У Трубина нет такого качества": тренер "Бенфики" оценил игру украинца

Анатолий Трубин командует игрой защитников. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер португальской "Бенфики" Рогер Шмидт дал характеристику вратарю команды Анатолию Трубину. Наставник назвал сильную сторону украинского футболиста.

Трубин должен выйти в основе на матч чемпионата Португалии против "Порту", напоминает официальный сайт "Бенфики".

Читайте также:

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" в начале сезона 2023/2024. Тренерский штаб лиссабонского клуба предоставил 22-летнему голкиперу время на адаптацию, после чего украинец дебютировал в основе "орлов". Вратарь провел два матча, в которых пропустил два мяча.

"Бенфика" надеется на Трубина

В пятницу, 29 сентября, новичка "орлов" ждет серьезное испытание. "Бенфика" примет на арене "Эштадиу да Луш" главного соперника по борьбе за чемпионский титул — "Порту" Сержиу Консейсау.

Анатолий Трубин выходит на поле. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт решил поддержать украинского вратаря накануне важного матча. Немецкий специалист отметил хладнокровие футболиста, который демонстрирует стабильную психологическую устойчивость.

"Трубин почти всегда спокоен. Он хладнокровен. Иногда кажется, что у него вообще нет такого качества, как возможность волноваться перед играми. Сосредоточенность Анатолия на работе впечатляет.

Я вижу, как он прогрессирует с каждой тренировкой, с каждым матчем. Трубин наладил связь с партнерами по команде, он очень мотивирован. Парень хорошо готовится к играм, я в нем уверен", — рассказал Рогер Шмидт.

После шести туров "Бенфика" набрала 15 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице. У "Порту" и "Спортинга" по 16 баллов.

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

Судаков переедет в Италию: лидером "Шахтера" интересуется "Ювентус".

Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии.

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.